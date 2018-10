A raíz del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el día 10 de octubre, de la consejera de bienestar Charlotte Wiseman ha compartido con la publicación de la Réplica en Línea cinco pasos para vivir mejor y ser feliz.

Sabe que no sufre de depresión, sin embargo ¿se siente crónicamente cansado, mentalmente agotado y desmotivado? No se desespere porque no está solo – por cierto, un estudio británico señala que cerca de 75% de la población no vive plenamente, pero sí en “modo de supervivencia”.

Sin embargo, no sólo tenemos malas noticias. Varias investigaciones realizadas en los últimos 20 años muestran que los individuos tienen más control sobre su mente y el bienestar de los que normalmente se dan cuenta.

Del mismo modo que podemos comer bien y hacer ejercicio para prevenir lesiones y enfermedades físicas, también podemos entrenar nuestra salud mental, indica la especialista. De esta forma estará menos propenso a sufrir de estrés, ansiedad e incluso la depresión.

He aquí los cinco pasos sugeridos por Wiseman, que debe seguir para sentirse más feliz:

Escriba por lo que estás agradecido

Debido a la velocidad y la intensidad de la vida moderna, muchas personas terminan por centrarse no en el presente, sino en aquello que esperan hacer a continuación, y a centrarse en lo que corre menos bien o no exactamente como esperaban.

Esta ‘velocidad’ hace que muchos no estén atentos a los acontecimientos más positivos. Reserven cinco minutos de la noche, incluso antes de ir a la cama, para escribir tres cosas que ocurrieron ese día y por las que está agradecido.

Conéctese

Estudios recientes señalan que el aislamiento impacta inmensa y negativamente en el bienestar.

La falta de interacción social puede conducir a problemas del sueño, aumento de los niveles de estrés y por lo tanto, el riesgo de desarrollo de depresión.

Si todavía no está convencido, entonces debes saber que los científicos identifican la soledad como un factor de riesgo para la salud de igual proporción al consumo de tabaco.

Estire

Las investigaciones apuntan a que alargar entre tres a cuatro veces al día ayuda a reducir el estrés, la sensación de falta de energía, mejora la digestión y los patrones de sueño, además de contribuir al mantenimiento saludable de las articulaciones y la columna vertebral.

Energize la mente

Consuma una dieta con alto contenido de carbohidratos (compuesta principalmente por alimentos integrales y las verduras), que incluyan grasas esenciales (frutos secos, semillas y pescados grasos) y aminoácidos (que se encuentran en los huevos, carne de pavo, harina de avena y plátano) de modo a optimizar la salud mental.

Sea más consciente de sí

La práctica de Mindfulness consiste en centrarse en el presente, en lugar de permanecer ‘pegado’ a los pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro.

Esta actividad puede reducir el estrés, fomentar la capacidad de resolución de problemas, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la calidad del sueño y contribuir a una vida más sana y feliz.

Programe el despertador para tres minutos y se siente con los ojos cerrados en un lugar cómodo.

Traiga a su atención a la respiración y estar atento de donde es aparente. Cuando su mente divagar en otras cosas – y esto va a suceder rápidamente – tenga en cuenta esa distracción y enfóquese de nuevo en la respiración, y así sucesivamente, durante tres minutos.