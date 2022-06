Empleado de Disney arruina propuesta de matrimonio: (LOS ÁNGELES) Los problemas no parecen cesar para el gigante del entretenimiento Disney. Después de ser despojada de su estatus de autogobierno en Florida, la corporación está bajo fuego una vez más, un video que muestra la video que muestra la interrupción de una propuesta de matrimonio en un parque temático de Disneyland París, se volvió viral.

Este video está generando fuertes críticas en línea por arruinar el momento especial de una pareja, informa «Deadline».

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx

— BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022