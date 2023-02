EMPEZÓ LA GUERRA DE ENCUESTAS TRUCHAS

By

Perfilan a Porki, De Soto y Keiko, mientras Congreso rechaza adelanto de elecciones complementarias para el 2023:El resultado de la votación fue de 54 votos a favor, 68 en contra, 2 abstenciones.

«Como no hay acuerdo Gobierno de Boluarte, cada día más cerca del diablo y más lejos de Dios, presenta proyecto para que las elecciones sean este 2023». Desde el Ejecutivo lamentaron que el Congreso no haya podido materializar la iniciativa que buscaba el mismo propósito.

En que se apoyan las encuestadoras para afirmar que el «tío Porki» López Aliaga, Hernando de Soto y Keiko Fujimori lideran las encuestas de cara a las próximas elecciones. Según la reciente encuesta de CPI, el alcalde de Lima tiene un respaldo de 8.6% de los peruanos. Otros aspirantes que le siguen de cerca es el expresidente Martín Vizcarra y el líder etnocacerista Antauro Humala.

Pregunto, quién controla las encuestas? El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad encargada de entregar licencia a las empresas encuestadoras?

En la actualidad, 289 encuestadoras están registradas en el JNE, pero solo 86 tienen vigencia. Un total de 203 la tienen cancelada. Estas empresas están obligadas a presentar informes al Jurado Electoral Especial dentro de los cinco días posteriores a la publicación de sus estudios.

En estas entregas, las encuestadoras deben incluir el ámbito del estudio, el tamaño de la población objetivo, el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, instrumento de recolección de datos, el trabajo de campo e incluso la financiación.

De no cumplir con estos requisitos, pueden ser suspendidas o canceladas en el Registro Electoral de Encuestadoras y recibir multas que van desde los 44 mil soles hasta los 440 mil soles. ESO ES TODO!

NADIE VERIFICA SI ESTOS DATOS QUE SIRVEN A LOS CIUDADANOS A DECIDIR SU VOTO SON TRUCHOS… LAS ENCUESTAS NO SON GRATIS: QUIEN FINANCIA?

Aunque muchos no lo crean, Las encuestas son como los chorizos, todos los ven y los disfrutan después de hechos, pero nadie sabe cómo los hacen. Sabemos que las encuestas adquieren una visibilidad en tiempo de campaña electoral, algunos candidatos se ponen nerviosos cuando no aparecen, mientras que los que se registran mejor calificados, las consideran un buen augurio, y, mucho más, cuando son ellos, quienes de manera soslayada han pagado esa encuesta, generando una manipulación a la opinión pública. ¿Quién las controla? ¿Existe APEIN? La Asociación que agrupa a las empresas de investigación de mercados y de opinión pública en el Perú?

En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe, hizo una distinción entre la política y la moral. Los escasos –decía– no se aventuran a contradecir a la opinión de la mayoría. Hoy, en pleno siglo XXI, es casi idéntico a lo dicho por Maquiavelo, pero ya con otras palabras. La politóloga alemana Elizabeth Noelle-Neuman, autora de la teoría la espiral del silencio, dictaminó que es probable que un individuo se abstenga de dar su opinión sobre un determinado tema en un grupo de personas en el que se sienta minoría, por miedo a la reprensión o el aislamiento. Dicho de otra manera: los votantes estarían siempre inclinados a respaldar las tesis y fórmulas ganadoras.

En las encuestas de las elecciones pasadas CPI, Datum. Ipsos Apoyo, GFK e Imasen se ha demostrado que cumplen doble misión: de propaganda y manipulación, ponen en manifiesto que tienden a crear maquillaje a unos y “congelamientos” o “bajas” a otros, en comparsa de algunos medios perversos.

En las próximas elecciones una vez más veremos el fracaso de estas encuestadoras y opinólogos antisistema que muestran un verdadero despropósito en contra del país, la democracia, el crecimiento económico y la libertad: el reto, derrotar en las urnas a esa izquierda comunista prosendero.