Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han lanzado un discreto programa de turismo de vacunas, ofreciéndolas (literalmente) a todos los visitantes que hayan visto pasar por las autoridades de ese país de Oriente Medio.

Hasta ahora, el programa de vacunación solo estaba disponible para los residentes del país con documentación emitida localmente. Ahora existe la posibilidad de que los extranjeros se registren para ser inoculados con vacunas de Pfizer o Sinopharm de China, siempre y cuando tengan una visa actualizada.

Formado por siete emiratos, incluido Dubai, los Emiratos Árabes Unidos no han informado públicamente sobre la iniciativa, pero las autoridades han confirmado su existencia.

Questioned by the AFP agency, the authorities did not provide further details. Pero el 11 de junio, el Comité de Emergencia, Crisis y Desastres de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, explicó que aprobó la vacunación por razones de “seguridad y salud y en consideración de las circunstancias excepcionales de la pandemia.”

Los Emiratos Árabes Unidos fueron pioneros en las campañas de vacunación dirigidas a la población local, logrando una de las tasas de vacunación más altas del mundo.

Los restaurantes y los hoteles funcionan normalmente, aunque el uso de máscaras y el distanciamiento social siguen siendo obligatorios.

Dubai fue incluso uno de los primeros destinos en abrir sus puertas a los viajeros en julio del año pasado. Abu Dhabi, a su vez, tomó la misma decisión en diciembre.