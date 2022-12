Elton John abandona Twitter y culpa a la ‘desinformación’

Elton John abandona Twitter: El artista no está de acuerdo con los cambios aplicados por Elon Musk, el nuevo dueño de la red social.

Elton John se despidió de Twitter. El cantante justificó esta decisión con los cambios aplicados por Elon Musk tras comprar la plataforma a finales de octubre.

“He decidido no usar más Twitter, debido al reciente cambio de política que permitirá que la información errónea florezca sin control”, escribió.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022