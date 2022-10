Eloy Espinosa-Saldaña: “Lo planteado por fiscal de la Nación es error jurídico”

Ex Fiscal Echaíz nunca dijo nada de los 37 millones en sobornos al entorno de Alan García

«Eso es lo que agrava el problema. Si ninguno de los dos sectores está dispuesto a buscar acercamientos, el hoyo se va haciendo más grandes y grande, por lo que será más difícil salir de él. Si no buscamos alternativas que le permitan a la gente resolver sus problemas, no nos quejemos con lo que pueda pasar en unos dos o tres años», manifestó.

«Quienes inaplican las normas son los jueces, no los Congresos. Segundo, asumamos que se aplica la inaplicación, entonces la fiscal irá a la Suprema con el caso, cuando ya el juez supremo que ve la instrucción, Checkley, ha dicho que no le va a dar más allá de una investigación preparatoria. ¿Va a convencer la fiscal a la Suprema? ¿Para, incluso, ir más allá de la propia Constitución e inhabilitar uno de sus artículos sobre la base de la convención de la ONU? Es difícil», dijo.

