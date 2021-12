Elon Musk se burla del Metaverso: El CEO de Tesla cree que el universo virtual no es tan efectivo como los productos Neuralink.

Elon Musk, el multimillonario responsable del mando de Tesla y SpaceX, dio una controvertida entrevista al sitio web The Babylon Bee sobre el Metaverso, uno de los principales proyectos actuales de Mark Zuckerberg. Según él, un chip cerebral implantado quirúrgicamente sería una idea más inmersiva que el entorno virtual que Zuckerberg ha estado diseñando.

Musk se refería al servicio de su propia compañía, Neuralink, que desarrolla interfaces cerebro-computadora implantables en humanos. A principios de diciembre, tuiteó sobre el asunto e insinuó que la compañía ya podría aplicar sus chips cerebrales el próximo año.

Breaking: @elonmusk says @neuralink plans to implant devices in humans by next year & is "cautiously optimistic" that they can restore full-body functionality for tetraplegics & quadriplegics.

"Our standards for implanting the devices are higher than what the FDA requires."

— Stock Talk Weekly 🎙 (@stocktalkweekly) December 7, 2021