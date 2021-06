Con tres motores, dos detrás y uno delante, el Model S Plaid anuncia 1020 CV, pero no solo por 2 segundos, o poco más, como el Porsche Taycan, ya que un gráfico del banco de enseñanza muestra que el modelo tiene más de 1000 CV hasta que alcanza los 200 mios, los 322 km/h que reclama. Es esta potencia, junto con el nuevo récord aerodinámico para los coches producidos en serie, con un Cx de solo 0.208, lo que justifica que el nuevo ajedrez alcance una velocidad máxima tan alta.

Entre todas las características del nuevo Model S Plaid anunciadas por el CEO de la Compañía, Elon Musk, la única que no impresionó fue la autonomía, siempre un punto fuerte de la marca, especialmente si tenemos en que es un modelo con tres motores y 1020 CV, no una versión con un solo motor para aumentar artificialmente la autonomía. Sin embargo, 628 km es, con diferencia, la mejor relación calidad-precio del mercado en las mismas condiciones y con lo que se supone que es una batería con 100 kWh de capacidad.

El Nuevo Modelo S Plaid fue presentado en un evento que marcó el inicio de las entregas a los clientes. se entregaron 25 unidades, pero serán 1000 a la semana y las sorpresas no se quedan aquí.

