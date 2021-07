La flota de naves no tripuladas de SpaceX acaba de ganar una nueva membresía. Nombrado en honor al autor de ciencia ficción Iain M. Banks, el ASOG (“A Shortfall of Gravitas”) fue presentado por el fundador de la compañía en Twitter el viernes pasado (9).

Según Elon Musk, su nueva plataforma flotante de aterrizaje de cohetes destaca por operar de forma autónoma, es decir, sin necesidad de un remolcador para transportarse al sitio de lanzamiento.

La novedad se utilizará para apoyar los lanzamientos Falcon Heavy y Falcon 9. Vale la pena recordar que este último, el actual cohete insignia de SpaceX, se está utilizando regularmente para enviar nuevos satélites desde el servicio de internet Starlink al espacio, así como el eventual transporte de carga y astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

El ASOG, según informó Musk, reemplazará a otra antigua nave no tripulada de la compañía, “Of Course I Still Love You”, que ha apoyado los lanzamientos de SpaceX desde 2015.

Por último, vale la pena señalar que SpaceX tiene la intención de acelerar los lanzamientos de sus satélites Starlink, que requerirán cada vez más el apoyo de naves no tripuladas como ASOG para capturar componentes reutilizables de los cohetes de la compañía.

La llegada de la nueva nave no tripulada también se produce a medida que la aerolínea intensifica su trabajo en nuevos prototipos de naves espaciales. Uno de ellos es Starship, un modelo que SpaceX espera realizar pronto una prueba orbital.