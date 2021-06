Que posee una fortuna de 156.9 mil millones de dólares, tradicionalmente vive en una casa de lujo, con todo el refinamiento. No, Elon Musk se mudó a una casa prefabricada de 50.000 dólares.

El CEO de Tesla es un hombre extraño. Emigró de Sudáfrica a los Estados Unidos y, gracias a las valoraciones de SpaceX y Tesla, que dirige, hoy tiene una fortuna valorada en 156,9 mil millones de dólares, según Fortune. Pero ahora que se ha trasladado de California a Texas, para seguir el inicio de otra Gigafábrica y el inicio de la producción, se ha instalado en una pequeña casa prefabricada de Boxabl, un experto en la Casa de madera extraíble, que se puede remolcar para deslizarse de un lado a otro.

Gigafactory Texas es la última instalación industrial de Tesla y debería comenzar al mismo tiempo que su “hermana” de Berlín, pero varios retrasos han causado que la planta alemana se derribe. Pero en Texas todo corre sobre ruedas, de donde saldrán no solo el Model 3 y el Model Y – ya con la gigapress italiana que forman las estructuras delantera y trasera en casting–, sino también el Cybertruck y el Semi. La importancia es tal que justificaron el traslado de Musk de California a Texas.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.

Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.

— Matt Wallace ⚠️ (@MattWallace888) June 9, 2021