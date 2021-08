ELON MUSK critica software del piloto automático de Tesla

La versión beta más actual del software de conducción autónoma recientemente lanzado por Tesla no parece haber complacido a Elon Musk, el comandante del fabricante de automóviles.

Bajo presión debido a problemas con el piloto automático de Tesla, Elon Musk parece haber cedido, al menos un poco. En respuesta a un video de críticas al sistema de dirección de un perfil de Twitter relativamente pequeño, el multimillonario declaró que el sistema de conducción actual “realmente no es muy bueno”.

“FSD Beta 9.2 en realidad no es muy bueno, pero el equipo de Autopilot / IA se está esforzando por mejorarlo lo más rápido posible”, escribió Musk en respuesta a una publicación relacionada con las características. En el mensaje, también dijo que la empresa trabaja en una sola construcción para carreteras y calles, pero esto requiere más capacitación.

Elon Musk, de esta manera un poco casual (¿o calculado?), sin tuitear directamente, puede estar adaptándose a la presión reciente sobre Tesla. Después de 11 muertes en accidentes de piloto automático, dos senadores comenzaron una campaña para demandar a Tesla por mentir a los consumidores, lo que implica que sus autos caminan solos cuando no pueden.

A pesar de lo escrito en el manual de instrucciones, que el sistema solo debe usarse en carreteras y con las manos en el volante, Musk aparece de vez en cuando con un coche corriendo solo y hablando de cómo se alcanzará pronto la capacidad de autonomía. En un caso con un conductor que viajaba en el asiento trasero, citó directamente las líneas de Musk como una razón para confiar en la conducción como si fuera un conductor humano. Y el sistema, después de todo, se llama Full Self Driving. ¿Qué entiendes al respecto?

El multimillonario no mencionó qué puntos debe mejorar el sistema de conducción autónoma después de observar lo que puede hacer el software. Aparentemente comparte los mismos sentimientos de algunos propietarios de automóviles Tesla que probaron el programa y no les gustó, como recuerda CNET.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.

We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021