El fundador y CEO de Tesla está trabajando con los responsables de Dogecoin para mejorar la efectividad de la transacción.

Tesla anunció recientemente que dejaría de aceptar pagos en criptomoneda Bitcoin, una decisión tomada debido a razones ambientales. En un post en Twitter, el fundador y CEO de la compañía, Elon Musk, explicó un poco mejor lo que lo llevó a esta decisión.

“Para ser claros, creo firmemente en la criptomoneda, pero no puede conducir a un mayor uso de combustibles fósiles, especialmente carbón”, señaló Musk. Vale la pena recordar que la decisión de Tesla de dejar de aceptar pagos en Bitcoin llevó a una devaluación considerable de la criptomoneda.

Por otro lado, Musk parece realmente interesado en continuar apoyando el crecimiento de la criptomoneda Dogecoin. Además de indicar que Tesla podrá aceptar pagos con esta modalidad, Musk también reveló en Twitter que está trabajando con el equipo de desarrollo de criptomonedas para “mejorar la efectividad de las transacciones”, señalando que la colaboración era “potencialmente prometedora.”

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021