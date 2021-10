Elon Musk cree que no es posible destruir criptomonedas.- El empresario es un conocido partidario de este tipo de unidad monetaria.

El fundador y CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, es un conocido partidario de las criptomonedas y nuevamente defendió este tipo de unidad monetaria digital durante su participación en la última conferencia Code 2021.

Según el sitio web Decrypt, Musk declaró que actualmente es imposible eliminar las criptomonedas, diciendo que el gobierno de Estados Unidos no debería regularlas. «Considero que las criptomonedas buscan reducir el poder de un gobierno centralizado», dijo Musk. «Creo que no es posible destruir las criptomonedas, los gobiernos solo pueden frenar su crecimiento.

Las afirmaciones de Musk ciertamente estarán relacionadas con la decisión de China de prohibir las transacciones financieras de criptomonedas, el último desarrollo en la lucha del gobierno de Xi Jinping contra esta tecnología.

La confirmación fue hecha por el fundador y CEO de Tesla y el propio SpaceX.

El fundador y líder de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció en su página de Twitter que se está escribiendo una segunda biografía sobre su vida. El autor es Walter Isaacson, más conocido por la biografía oficial de Steve Jobs, publicada en 2011 poco después de la muerte del fundador de Apple.

«Si tienes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis cosas, Walter Isaacson está escribiendo una biografía», dice el tweet. Musk ya tiene una biografía sobre su vida, que fue escrita por Ashlee Vance en 2015 y en la que el empresario participó con varias entrevistas.

Aún no se sabe cómo participará Musk en esta biografía de Isaacson, pero el hecho de que el empresario esté hablando abiertamente de ello indica que puede apoyar el lanzamiento.

Recuerde que esta no es la primera vez que escuchamos sobre esta biografía de Almizcle escrita por Isaacson, y hasta ahora el autor parecía aún no decidido sobre el proyecto.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021