Elon Musk conduce la Cybertruck y queda deslumbrado

Elon Musk conduce la Cybertruck: «Creo que este es nuestro mejor producto hasta la fecha», afirmó un sonriente Elon Musk después de conducir una de las primeras unidades de su Tesla Cybertruck. Esta es la camioneta pick-up futurista que desafía varios estándares, sobre todo el del diseño y la movilidad eléctrica.

El magnate estadounidense está de vuelta al volante de Tesla Cybertruck, esta vez en una unidad lista para el mercado y no un prototipo de prueba. Hasta el momento, cabe señalar, el CEO sólo había conducido una versión beta de este nuevo vehículo eléctrico.

«Acabo de dirigir un candidato de producción de Cybertruck en Tesla Giga Texas!», señaló el ejecutivo en una publicación en su red social X, el antiguo tuit. Al ser interpelado respecto a la sonrisa rasgada, en el interior del vehículo, el ejecutivo vino a responder.

Al afirmar que este es uno de los mejores productos jamás creados por Tesla, Musk se jactó de las capacidades de su vehículo eléctrico más ambicioso hasta la fecha. Las puras dimensiones de Cybertruck y su diseño no son, por lo visto, la única calidad.

A modo de contexto, hasta el momento este nuevo vehículo ya tiene más de 1,9 millones de unidades reservadas, demostrando el amplio interés por el mismo en su país natal.

Sin embargo, es uno de los productos que más dificultades de producción ha traído a la empresa, a pesar de que ya han construido nuevas instalaciones en la fábrica Tesla Giga Texas para dar respuesta a este nuevo proyecto.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD

La unidad dirigida por Musk es una de las candidatas que se producirá en serie. Se trata, nótese bien, de una práctica común entre la industria, construir varios candidatos para la producción en masa, probándose cada uno de ellos hasta elegir el efectivo producto.

Esperamos ahora el próximo anuncio de Tesla, muy probablemente con la divulgación de una fecha concreta para el inicio de la entrega de estos vehículos a los consumidores que ya han registrado su interés.

En resumen, después de casi cuatro años de haber presentado el primer concepto de Tesla Cybertruck, la compañía de Elon Musk estará (casi) lista para hacer rodar estos nuevos vehículos desde sus fábricas hasta las manos de los nuevos consumidores.

that smile says it all pic.twitter.com/f7TFoDWE8x

— DogeDesigner (@cb_doge) August 23, 2023