Elon Musk comparte imágenes del nuevo cohete de SpaceX

Elon Musk y la próxima misión de SpaceX aún está a la espera de la aprobación de la Administración Federal de Aviación.

El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, compartió en su página de Twitter imágenes del cohete Súper Pesado, que le permiten ver con gran detalle los 29 motores Raptor que lo impulsarán hacia el espacio.

Las fotografías fueron tomadas mientras el cohete estaba siendo posicionado en la plataforma de lanzamiento en las instalaciones de la Base Estelar de SpaceX en el estado de Texas (EE.UU.). Recordemos que Musk ya había compartido a principios de la semana una imagen de la nave espacial y los seis seis motores.

Cuando se combinan, el Super Heavy y Starship tienen una altura total de 120 metros. SpaceX espera probar este sistema en una próxima misión que, por el momento, todavía está a la espera de la aprobación de la Administración Federal de Aviación.

Netflix ha anunciado que lanzará una serie documental sobre la primera misión de SpaceX compuesta exclusivamente sobre civiles. La misión-Inspiration4 – tendrá lugar el próximo mes y la serie Lula será ‘Countdown: Inspiration4 Mission to Space’.

Se sabe que los dos primeros episodios se estrenarán el 6 de septiembre y verán el proceso de entrenamiento de los cuatro ocupantes de La cápsula Crew Dragon. Los tres episodios restantes se publicarán más tarde y se centrarán en el lanzamiento de la misión, dice Engadget.

‘Countdown: Inspiration4 Mission to Space’ contará con parte del equipo responsable de la serie documental ‘The Last Dance’, incluido el director Jason Hehir.

This September, four civilians will launch into space for a three-day trip orbiting Earth.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space — the first Netflix documentary series to cover an event in near real-time — will premiere in five parts leading up to and following the mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN

