“No compres Floki a toda prisa. La mayoría se componen de estafas. No pierdas tu dinero”, dijo otro.

En otra ocasión, una criptomoneda llamada Urano (URAC) valoró 1.590% después de un tweet aleatorio del multimillonario. Sin embargo, la publicación del CEO de Tesla no tuvo nada que ver con el mercado de criptomonedas. De hecho, el tweet hizo mención del planeta Urano y su movimiento alrededor del sol.

Eso es porque no fue solo Floki que explotó en apreciación después de la publicación. El token de perro Shiba Inu (SHIB) también valoró alrededor del 16% en solo 20 minutos después del tweet.

