Up Next

View this post on Instagram

View this post on Instagram

«¡¡¡Es nuestro noveno aniversario!!! ¡¡¡No podría estar más agradecida de celebrar este día mágico perfecto!!! ¡Decirle sí a Stephen ‘tWitch’ Boss fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida!! Me siento ¡Tan bendecida y amada! Te amo bebé», escribió. Recuerda o mira a continuación la publicación que también tiene imágenes de la boda:

View this post on Instagram

By