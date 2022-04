ELIMINACIÓN DE IMPUESTO NO REDUCE PRECIOS

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

CANASTA BÁSICA FAMILIAR PARA LLORAR!

Pollo, huevos, fideos, carnes, harina de trigo, azúcar, leche, siguen por las nubes. El hecho que se reduzcan el IGV no garantiza para nada que llegue al consumidor final. Esta medida no está focalizada, es POPULISTA: BENEFICIARÁ TODOS LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN INCLUSO LOS QUE NO NECESITAN ESTE BENEFICIO. SE PERDERA MAS DE US$ MIL MILLONES. Nos comeremos el capital de las arcas de los peruanos, el crecimiento y futuro del país impredecibles…

EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NO ENTIENDEN QUE LA ELIMINACIÓN DEL IGV NO TIENE NINGÚN SENTIDO PORQUE ESTAMOS EN UNA INFLACIÓN Y RECESIÓN MUNDIAL POR LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA. NOSOTROS ESTAMOS SUJETOS A LOS PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL. «SI MAÑANA SUBE EL PRECIO DEL BARRIL DEL PETROLEO NOS JODEMOS».

El país marcha a la deriva por esta clase de DELINCUENTES COMUNISTAS que no saben gobernar no tienen «visión de país». No están preparados para tomar las riendas de nuestro país, con ideas TOTALITARIAS, ideologías desfasada, retrógrada, que nos conducen a la miseria, el caos, como en las dictaduras de Cuba. Venezuela y Nicaragua.

Lo real es que tras 255 días de mediocridad e incapacidad apocalíptica de Pedro Castillo- un presidente que no puede hilvanar ni una idea coherente porque carece de ellas- con su gobierno de bandoleros, de citas clandestinas en Sarratea, en Palacio, de cuatro gabinetes, familiares prófugos, empresarios y ministros acusados de corrupción, además de creciente miseria y hambruna del pueblo, entre otros escándalos.

«Cómo no alzar la voz, rabiar por ese mensaje «NO MAS POBRES EN UN PAÍS RICO».

Situación crítica evidencia un descalabro creciente: paro de transportistas a nivel nacional, hartazgo que colma la paciencia del sector agrario, diversas organizaciones y ciudadanos que han alcanzado un clima mayor en Huancayo e Ica, una población enardecida tomó las calles; contundentes en su rechazo al gobierno y al Congreso, con lamentable saldo de ocho muertos, y no hay responsables políticos….

A nadie le interesa todas las promesas incumplidas del presidente Pedro Castillo. Dónde están los imbéciles que votaron por él en primera vuelta? Los antifujimoristas que le apoyaron en la segunda vuelta? La prensa alcahueta y lambiscona?

PALABRA DE MAESTRO:

1. “Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país”.

2. “Los jóvenes que no estudian ni trabajan, deberán acudir al servicio militar”.

3. “Renunciar al sueldo presidencialista, y a este sueldo vitalicio de presidente de la República”.

5. Rondas campesinas “nos proponemos conformarlas donde no existe e incluirlas en el sistema de seguridad ciudadana”.

6. “Inicio de los proyectos denominados tren Inca y Grau”.

7. “Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a la universidad y educación superior”.

8. “No más AFP en el Perú que explotan a los trabajadores”.

9. “No más la Sutrán en el Perú” “No más la ATU en el Perú”.

10. “Tener una soberanía como recuperar el gas».

11. “Lamentablemente nos está empujando donde cada vez más gente en el Perú está pensando que lo correcto es que el presidente de un paso al costado”, concluyó.

Vox pópuli vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo se expresó en las urnas y ahora en la calles, si «sombrero luminoso» no hace los reajustes necesarios la tan idealista frase “no más pobres en un país rico”, nos iremos al barranco y la historia lo juzgará por mentiroso e incapaz compulsivo.