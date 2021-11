Elige las Mejores Compañías de Seguro de Coches de USA>>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Elige las mejores compañías de seguro de coches, puede ser no necesariamente lo más barato. Es tentador comprar una nueva póliza de seguro basada solo en el precio, pero necesita una compañía que esté ahí para usted cuando llegue el momento de hacer un reclamo. Después de todo, usted no quiere elegir la cotización de seguro de coche más barato solo para encontrar que no proporciona la protección que necesita.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Nuestras Mejores compañías de seguros de automóviles para 2021 utilizan datos de precios y comentarios reales de los clientes para ayudarlo a encontrar la mejor póliza de seguro de automóvil para usted.

¿Cuál Es la Mejor Compañía de Seguros de Coche?

Elige las mejores compañías de seguro de coches: USAA es la mejor compañía de seguros de automóviles para 2021, pero necesita tener una afiliación militar para obtenerla. Si no califica para USAA, State Farm es la segunda mejor aseguradora de automóviles según nuestros datos.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Preguntamos a clientes reales de nueve de las principales compañías de seguros de automóviles en todo el país sobre sus experiencias. Sus comentarios proporcionan información valiosa sobre lo bien que estas compañías sirven a sus clientes, lo que puede ayudarlo a decidir cuál es la compañía de seguros que más merece su negocio.

Utilizamos esta encuesta para identificar la mejor compañía de seguros del país, así como las mejores compañías en las áreas de servicio al cliente, manejo de reclamos y lealtad del cliente. También identifica las aseguradoras que tienen más probabilidades de ser renovadas y recomendadas por sus asegurados.

Las Mejores Compañías de Seguros de Automóviles

USAA

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

4,45 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Elige las mejores compañías de seguro de coches: USAA es la mejor compañía de seguros de automóviles que encontramos. En nuestra encuesta, los clientes de USAA dicen que están muy satisfechos con el servicio al cliente de este proveedor de seguros. También les encanta el fácil proceso de la compañía para presentar una reclamación, así como las actualizaciones frecuentes sobre el estado de las reclamaciones.

Lo único negativo que pudimos encontrar para esta empresa es su limitada disponibilidad. USAA solo ofrece sus servicios a veteranos, miembros de las fuerzas armadas y sus familias. Como resultado, muchos consumidores no calificarán para el seguro de USAA.

State Farm

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

4,11 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Elige las mejores compañías de seguro de coches: State Farm hace que sea fácil presentar una reclamación, según la mayoría de los encuestados, muchos de los cuales planean renovar su póliza. State Farm es también la mejor compañía de seguros de auto si usted no tiene una afiliación militar.

State Farm obtuvo calificaciones ligeramente más bajas cuando preguntamos si los clientes estaban satisfechos con las actualizaciones de estado de la compañía durante el proceso de reclamos. Los conductores asegurados a través de State Farm informaron que la compañía es un buen valor en general.

Geico

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

4,08 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Elige las mejores compañías de seguro de coches: Geico es la tercera mejor compañía de seguros de automóviles en nuestro ranking. Los consumidores que han presentado una reclamación generalmente están de acuerdo en que Geico facilita el proceso. La mayoría de los encuestados también informan que planean renovar su política y que es probable que recomienden Geico a familiares y amigos. Sin embargo, Geico obtuvo una puntuación más baja que algunos competidores en términos de valor, a pesar de que ofrece tarifas bajas y un buen servicio al cliente en general.

Nationwide

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

4,06 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Elige las mejores compañías de seguro de coches: Nationwide generalmente gana buenas puntuaciones en todos los ámbitos, aunque no se destacó en ninguna área por ser notablemente mejor que la competencia. Nationwide tiene algunas desventajas que le impiden entrar en las tres principales compañías de seguros de automóviles en nuestras clasificaciones. Algunos encuestados indicaron que no estaban satisfechos con las actualizaciones de estado de Nationwide durante el proceso de reclamaciones o con la forma en que se resolvieron sus reclamaciones.

Farmers

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

3,96 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Los agricultores se ubican en el centro de nuestra clasificación. Los encuestados en nuestra encuesta dieron a esta aseguradora puntajes decentes en términos de satisfacción con el proceso de reclamos, servicio al cliente y valor. Sin embargo, las puntuaciones de los agricultores bajaron un poco cuando preguntamos si los conductores recomendarían la compañía a amigos o familiares, lo que indica una satisfacción general mediocre.

American Family

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

3,95 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

American Family está en la parte inferior cuando se trata de la satisfacción de los encuestados con la forma en que se resolvieron sus reclamaciones. Aún así, American Family disfruta de una buena lealtad de sus clientes. Esta compañía se ubicó cerca de la parte superior de la lista en términos de clientes que dijeron que era probable que renovaran sus políticas. También es probable que los asegurados de American Family recomienden la compañía a amigos y familiares.

Progressive

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

3,77 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Flo, la alegre pitchwoman de Progressive, podría ser la Número 1 en el corazón de los anunciantes, pero Progressive es la compañía de seguros número 7 en nuestra lista. Esta aseguradora obtiene sus puntajes más altos por la facilidad de presentar una reclamación y el servicio al cliente. Sin embargo, Progressive sigue por detrás de la mayoría de los competidores en estas áreas. Muchas compañías rivales obtienen calificaciones de satisfacción más altas en términos de valor, y un porcentaje más alto de clientes progresivos planean no renovar que cualquier otra compañía.

Travelers

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

3,76 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Como es de esperar de una aseguradora de bajo rango, los clientes viajeros no reportaron una alta satisfacción en la mayoría de las áreas medidas por nuestra encuesta.

Los conductores que presentan reclamaciones a los viajeros no están satisfechos con la forma en que se resuelven, y muchos no creen que los viajeros ofrezcan una buena relación calidad-precio. Curiosamente, los viajeros obtuvieron una puntuación decente cuando les preguntamos si la gente lo recomendaría a amigos o familiares, pero obtuvo una calificación baja cuando les preguntamos si ellos mismos renovarían sus políticas.

Allstate

U. S. NEWS CALIFICACIÓN GENERAL

3,66 de 5

Elige las mejores compañías de seguro de coches

La mayoría de los encuestados que habían presentado una reclamación con Allstate dijeron que estaban satisfechos con la facilidad de ese proceso, pero indicaron insatisfacción en la mayoría de las otras áreas. Allstate tiene tasas más altas que las otras compañías en nuestras clasificaciones, lo que resulta en un bajo valor percibido. Además, es menos probable que los clientes de Allstate renueven sus pólizas en comparación con los clientes de compañías de seguros rivales.

¿Quién Tiene el Mejor Seguro de Auto?

Además de determinar las mejores compañías de seguros de automóviles en general, nuestra encuesta nos ayudó a determinar cómo estas compañías se apilan en cinco áreas clave. Identificamos las empresas con el mejor servicio al cliente, gestión de reclamaciones y fidelización de clientes. También señalamos las compañías con las que los asegurados tienen más probabilidades de renovar o recomendar a un amigo.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

USAA barrió los cinco de estos subcampeones, además de tomar el primer lugar en nuestra clasificación general para la Mejor Compañía de Seguros de Automóviles. Sin embargo, no todos los asegurados cumplirán con los requisitos de membresía de USAA. Por ese motivo, hemos identificado al finalista en cada categoría para que todos los consumidores puedan conocer la mejor opción en cada una de estas áreas.

Pedimos a los asegurados que calificaran sus experiencias con sus compañías de seguros en una escala de cinco puntos y explicaran su razonamiento. Los encuestados se dividieron en dos grupos, los que abrieron una póliza en los últimos cinco años y los que presentaron una reclamación. A este último grupo se le hicieron preguntas adicionales sobre su satisfacción con el proceso durante y después de presentar la reclamación, así como su satisfacción con la forma en que se tramitó la reclamación.

Esta información se recopiló en las subrankings a continuación para determinar la empresa con la mejor satisfacción del cliente en áreas específicas.

Lo mejor para el Servicio al Cliente: State Farm

Si no califica para USAA pero el servicio al cliente es su principal prioridad, visite State Farm. Nuestra encuesta muestra que los clientes de State Farm son generalmente más felices que los clientes de compañías rivales.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Una de las ventajas específicas de State Farm es que muchas áreas tienen oficinas locales. Esto proporciona un entorno de servicio al cliente más personal en comparación con las aseguradoras que ofrecen principalmente interacción basada en el teléfono y la web. Un encuestado señaló: «Sé que si alguna vez tengo un problema, puedo visitar su oficina y hablar cara a cara con una persona real que es miembro y partidario de nuestra comunidad.»

Lo mejor para el Manejo de Reclamos: Nationwide

El mejor resultado posible con el seguro de automóvil es que nunca tendrá que usarlo, pero eso es poco probable. Cuando llega el momento de presentar un reclamo, Nationwide es la mejor opción para los consumidores que desean un proceso de reclamos que sea lo menos doloroso posible. De los encuestados que habían presentado una reclamación con Nationwide, el 76% estaban completamente satisfechos con la facilidad de presentación de reclamaciones, el 62% estaban completamente satisfechos con las actualizaciones del estado de la reclamación y el 74% estaban completamente satisfechos con la resolución de la reclamación.

Lo Mejor para la Lealtad del Cliente: State Farm

Elige las mejores compañías de seguro de coches: La metodología de puntuación de nuestra encuesta mide la lealtad de los clientes en función de las respuestas a una serie de preguntas. Después de USAA, State Farm disfruta de la mejor lealtad de los clientes de las empresas en nuestras clasificaciones, con puntuaciones generalmente altas y comentarios positivos de los clientes. Los encuestados señalaron tarifas competitivas y un buen servicio al cliente como aspectos destacados de la experiencia de State Farm.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Más probable que se recomiende: Geico

Elige las mejores compañías de seguro de coches: Nuestra encuesta muestra que los clientes de Geico son los más propensos a recomendar esta empresa a amigos y familiares. Esta es una excelente medida de la satisfacción general del cliente. Alrededor del 41% de los encuestados que no habían presentado una reclamación dijeron que sería muy probable que recomendaran Geico, y de los que habían presentado una reclamación, ese número aumentó al 49%.

Elige las mejores compañías de seguro de coches

Más probabilidades de ser renovado: State Farm

Elige las mejores compañías de seguro de coches: Si una compañía de seguros de automóvil retiene a la mayoría de sus clientes en el momento de la renovación de la póliza, está haciendo algo bien. Nuestra encuesta muestra que, aparte de USAA, State Farm es mejor en la retención de clientes, lo que indica una alta satisfacción. Alrededor del 61% de los clientes de State Farm que presentaron una reclamación es muy probable que renueven su póliza, y otro 20% informó que es probable que renueven.

Elige las mejores compañías de seguro de coches