“Está bien, está trabajando en su oficina, no pasa nada. No hay nada, no hay absolutamente nada, esto es [un complot] fujiaprista, deben haber sembrado eso con ayuda de alguien acá. Él está tranquilo, no pasa nada”, dijo Eliane Karp respecto a la noticia de que su esposo, el prófugo Alejandro Toledo, había sido detenido por borracho en Estados Unidos.

Estas declaraciones a El Comercio fueron desmentidas por documentos mostrados por el diario, así como por la Cancillería peruana.

“En horas de la mañana la Cancillería tomó conocimiento de la detención del expresidente Alejandro Toledo en el condado de San Mateo, al sur de San Francisco, por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante de dicha localidad. De inmediato nuestro Consulado en esa ciudad tomó contacto con las autoridades”, indicó el un comunicado el sector que dirige Néstor Popolizio.

El local penitenciario se llama Red Wood, de donde el expresidente fue liberado a las 10:30 a.m. hora local, ya que a la falta no correspondía más tiempo de reclusión.

“Esta detención del ex presidente Toledo no guarda relación alguna con el proceso de extradición en curso y que viene desarrollándose con el mayor celo con la coordinación de diversas instituciones del Estado”, se acotó.

Asimismo, documentos de la penitenciaría Maguire, con la huella digital del prófugo, fueron mostrados por El Comercio, lo cual dejó sin piso las palabras de Karp.