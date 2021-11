ELEGIR el Mejor HOSTING WordPress! 5 SUPER>OPTIMOS>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Elegir el mejor Hosting WordPress – WordPress es un script muy ligero y compatible con la mayoría de los servidores de las empresas de hosting, pero es importante saber elegir correctamente el alojamiento ya sea de un proyecto, un blog o página web .

Elegir el alojamiento adecuado para su sitio web de WordPress es muy importante. La salud de su sitio de WordPress dependerá del proveedor de alojamiento que utilice.

Pero, ¿Cómo sabes cuál es el mejor host de WordPress? o como por ejemplo cual es el mejor hosting para wordpress argentina, wordpress hosting free, best hosting for wordpress , mejor hosting wordpress 2021(best hosting for wordpress 2021, best wordpress hosting reddit 2021)

Hay tantos para elegir: Bluehost, SiteGround, HostGator, entre muchos más.

Elegir el mejor Hosting WordPress

Incluso hay alojamientos gratuitos, pero la mayoría pueden mostrar su propia publicidad en los sitios web de sus clientes.

Aquí están las especificaciones básicas para tener un alojamiento que permita ejecutar WordPress sin problemas.

Hosting wordpress factores importantes que tiene que tomar en cuenta

Elegir el mejor Hosting WordPress

Sea cual sea el host que vaya a elegir, tenga en cuenta los 3 factores más importantes de un alojamiento de WordPress:

Velocidad -también conocido como «tiempo de carga».

-también conocido como «tiempo de carga». Tiempo de actividad : debe ser al menos del 99,94%.

: debe ser al menos del 99,94%. Atención al cliente-deben ayudarle con las preguntas relacionadas con WordPress.

No podemos garantizar que tenga resultados de tiempo de actividad o velocidad similares a los de su sitio web, ya que esto varía en varios factores diferentes, como el plan de alojamiento elegido, el tamaño de su sitio web y el número de visitantes que recibe su sitio web.

Especificaciones técnicas de WordPress y el hosting que requiere

Elegir el mejor Hosting WordPress

Como ya hemos dicho, WordPress, elegir el mejor Hosting WordPress es muy ligero en términos de necesidades de alojamiento. Basta con que el servidor tenga el siguiente software y configuraciones:

MySQL 4.0 o superior

PHP 4.3 o superior

Módulo Apache mod_rewrite

Por eso la mayoría de las empresas de vivienda tienen tanta facilidad para ofrecer WordPress como opción en sus planes, pero necesita conocer otros factores en relación con la empresa que elija para alojar su sitio web.

Requisitos de alojamiento web

NECESIDADES DE WORDPRESS

Como WordPress no necesita mucha potencia en los servidores, no necesita comprar un paquete de alojamiento en un servidor dedicado o VPS. No vale la pena gastar dinero en ese tipo de servicios.

La mayoría de los hosting pagados son más que suficientes, así que aproveche para contratar esos planes.

Lo que más va a necesitar es ancho de banda para poder servir a sus visitantes, pero al principio no tiene que preocuparse por este factor porque su sitio web difícilmente puede gastar mucho ancho de banda.

En términos de espacio físico, no necesita que sea ilimitado. WordPress no necesita más de 100 o 200 MB de espacio en disco para correr cómodamente, pero si utiliza muchas imágenes y se alojan en el servidor, necesitará más espacio. Una vez más, la mayor parte de los alojamientos pagados ofrecen más espacio que suficiente a sus clientes.

CREDIBILIDAD DEL HOSTING WORDPRESS

Elegir el mejor Hosting WordPress

Hay varias empresas en el mercado, desde las grandes multinacionales hasta las pequeñas empresas locales e internacionales que pueden darle ese servicio y de muy buena calidad, y elegir el mejor Hosting WordPress, lo importante es que tenga un buen hosting con credibilidad y reconocimiento en el mercado.

5 Mejores Elegir el mejor Hosting WordPress

Saltemos a los mejores proveedores de alojamiento primero. Sin más preámbulos, aquí están los 10 mejores hosts web para WordPress:

Bluehost (www.Bluehost.com)

Elegir el mejor Hosting WordPress

Tiempo de actividad : 99.95%

: 99.95% Tiempo de carga : 249 ms

: 249 ms Soporte : 24/7 chat en vivo, base de conocimientos, teléfono

: 24/7 chat en vivo, base de conocimientos, teléfono Características : Instalación con un solo clic para WordPress, SSL gratuito, dominio gratuito por 1 año

: Instalación con un solo clic para WordPress, SSL gratuito, dominio gratuito por 1 año Sitio web: Bluehost.com

Elegir el mejor Hosting WordPress en Bluehost es un servicio de alojamiento popular entre muchos propietarios de pequeñas empresas y bloggers que usan WordPress. La razón es simple: tienen precios introductorios baratos ($2.75/mes), es fácil de usar (instalación con un solo clic para WordPress) y generalmente no tienen problemas de rendimiento.

De hecho, descubrimos que Bluehost tiene la mejor relación costo / valor. Nuestra herramienta de monitoreo de tiempo de actividad y velocidad Pingdom nos mostró un tiempo de actividad promedio del 99.95% con solo 38 interrupciones (todas en menos de una hora) y una velocidad de carga de página promedio de 249 ms durante los últimos 12 meses.

PROS : Fuerte tiempo de actividad y tiempo de carga, nombre de dominio gratuito, recomendado por WordPress.org.

: Fuerte tiempo de actividad y tiempo de carga, nombre de dominio gratuito, recomendado por WordPress.org. CONTRAS: No hay opción de pagar mensualmente, no hay migración gratuita del sitio con el plan más barato.

HostGator Managed WordPress (www.HostGator.com)

Elegir el mejor Hosting WordPress

Tiempo de actividad : 99.97%

: 99.97% Tiempo de carga : 267 ms

: 267 ms Soporte : 24/7 chat en vivo, teléfono, base de conocimientos

: 24/7 chat en vivo, teléfono, base de conocimientos Características : Transferencia gratuita del sitio y copias de seguridad. Servidores optimizados para WordPress, ancho de banda ilimitado

: Transferencia gratuita del sitio y copias de seguridad. Servidores optimizados para WordPress, ancho de banda ilimitado Sitio web: HostGator.com

Elegir el mejor Hosting WordPress en HostGator alberga más de 10 millones de dominios, lo que los convierte en uno de los proveedores de alojamiento web más populares del mercado.

Al igual que Bluehost, HostGator también ofrece soluciones especializadas de alojamiento de WordPress, como «Alojamiento de WordPress».”

Son la mejor opción para sitios web de alto tráfico que necesitan tiempos de carga más rápidos. HostGator WordPress plan debe hacer que su sitio más rápido en diferentes regiones, especialmente para los usuarios móviles.

Su último tiempo de carga promedio de 12 meses es de 267 ms y un tiempo de actividad del 99.97%. Su tiempo de inactividad anual total fue de apenas 3 horas, con un total de 18 interrupciones.

PROS: Buen tiempo de carga, confiable, instalación con un solo clic para WordPress, 1 transferencia gratuita del sitio.

CONTRAS: Higher renewal fee.

Hostinger (www.Hostinger.com)

Elegir el mejor Hosting WordPress

Tiempo de actividad : 99.74%

: 99.74% Tiempo de carga : 345 ms

: 345 ms Soporte : 24/7 chat en vivo, base de conocimientos

: 24/7 chat en vivo, base de conocimientos Características : Cuenta de correo electrónico gratuita, SSL gratis

: Cuenta de correo electrónico gratuita, SSL gratis Sitio web: Hostinger.com

Elegir el mejor Hosting WordPress en Hostinger es originaria de Europa pero tiene centros de datos en los Estados Unidos, Asia, y Europa. No ofrecen la opción de elegir un centro de datos de inmediato, pero una vez que se haya registrado, puede solicitar a su soporte que cambie las ubicaciones de sus servidores de los EE. Una característica muy agradable que muchas otras compañías de alojamiento web no ofrecen.

También incluyen un creador de sitios web de WordPress, que no es ideal, pero puede ayudar mucho a un principiante.

Hostinger también ofrece chat en vivo 24/7 que es útil y tiene una gran biblioteca de guías y tutoriales de WordPress.

A pesar de ser uno de los hosts de WordPress más baratos, su rendimiento es en realidad bastante bueno. En términos de tiempo de carga (345 ms), solo fueron derrotados por A2 Hosting y HostGator. Y principalmente su tiempo de actividad también es muy competitivo, pero en septiembre de 2020 tuvieron un corte de 14 horas que redujo su tiempo de actividad general a solo 99.74%. Antes de eso, su tiempo de actividad promedio anual era del 99.96%.

PROS : Precios baratos, instalación de WordPress con un solo clic, velocidad rápida, migración gratuita del sitio.

: Precios baratos, instalación de WordPress con un solo clic, velocidad rápida, migración gratuita del sitio. CONTRAS: Tiempo de actividad promedio, espacio en disco limitado.

SiteGround (www.SiteGround.com)

Elegir el mejor Hosting WordPress

Tiempo de actividad : 99.99%

: 99.99% Tiempo de carga : 756 ms

: 756 ms Soporte : 24/7 chat en vivo

: 24/7 chat en vivo Características : Servidores en la nube de Google, https (SSL) gratuito, correo electrónico gratuito, migración gratuita del sitio

: Servidores en la nube de Google, https (SSL) gratuito, correo electrónico gratuito, migración gratuita del sitio Sitio web: SiteGround.com

Elegir el mejor Hosting WordPress en SiteGround es otro servicio de alojamiento de WordPress popular y legítimo, recomendado por el WordPress.org comunidad. Desde 2004, SiteGround ha crecido hasta convertirse en una gran red de más de 800.000 nombres de dominio en todo el mundo.

Son uno de los pocos hosts, donde también puede cambiar las ubicaciones de su centro de datos, de Europa a los EE. Así que si tus visitantes son principalmente de Europa, es probable que sea una buena opción para ti.

Además, ofrecen transferencias gratuitas de sitios de WordPress, incluyen una CDN gratuita (para el almacenamiento en caché) y optimizaciones de imágenes que, combinadas, deberían hacer que su sitio web de WordPress sea más rápido que antes.

También probamos el soporte al cliente conectándonos a su chat en vivo y le hicimos varias preguntas para evaluar a su equipo de soporte. Fueron amables y serviciales, respondiendo preguntas rápidamente. En general una buena experiencia.

En términos de tiempo de actividad, SiteGround mantuvo un tiempo de actividad promedio del 99.99% (con 30 interrupciones) seguido de un tiempo de carga sólido de 756 ms. Sin embargo, todavía no son tan rápidos como Bluehost o HostGator.

PROS: Buen tiempo de actividad, velocidad estable, transferencia gratuita del sitio, recomendado oficialmente por WordPress, SSL gratuito.

CONTRAS: Precios altos no hay dominio gratis.

A2 Hosting (www.A2Hosting.com)

Elegir el mejor Hosting WordPress

Tiempo de actividad : 99.97%

: 99.97% Tiempo de carga : 279 ms

: 279 ms Soporte : 24/7 chat en vivo, teléfono, base de conocimientos, teléfono

: 24/7 chat en vivo, teléfono, base de conocimientos, teléfono Características : Servidores rápidos, SSL gratis, CDN gratis, ancho de banda ilimitado

: Servidores rápidos, SSL gratis, CDN gratis, ancho de banda ilimitado Sitio web: A2Hosting.com

Elegir el mejor Hosting WordPress en A2 Hosting es otro alojamiento de WordPress de bajo costo. En su página de inicio, hacen una afirmación audaz de ser 20 veces más rápido que su alojamiento actual. ¿Pero es verdad?

Todos sus planes vienen con SSL (Let’s Encrypt), Cloudflare CDN gratuito y ancho de banda ilimitado y almacenamiento SSD de 100 GB. Al igual que en SiteGround, también puede cambiar las ubicaciones del servidor en A2 Hosting. Actualmente ofrecen los centros de datos en los estados UNIDOS, países Bajos y Singapur.

Si bien su chat de atención al cliente no es ideal (nos llevó ~8 minutos ponerse en contacto con ellos), está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, también puede ponerse en contacto con ellos por teléfono.

Según las pruebas de rendimiento, A2Hosting fue el segundo proveedor de alojamiento compartido de WordPress más rápido con 279 ms. El tiempo de actividad promedio de 12 meses de A2 Hosting ha sido un sólido 99.97% con un total de 2 horas y 31 minutos de tiempo de inactividad por año.

PROS : Alojamiento rápido de WordPress, servidores optimizados para WordPress, migración de sitios gratuita.

: Alojamiento rápido de WordPress, servidores optimizados para WordPress, migración de sitios gratuita. CONTRAS: Precios de renovación elevados.

Ahora ya sabes cómo elegir el mejor Hosting WordPress.