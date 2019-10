Parece que Apple y Activision Blizzard no son las únicas que tienen problemas con la censura China. El youtuber más grande del mundo – Félix “PewDiePie” Kjellberg – también se encuentra en problemas y se le habrá prohibido incluso del territorio chino.

En uno de sus últimos videos, PewDiePie muestra una imagen de una supuesta investigación de su nombre hecha en China en la que no aparece ningún resultado. ¿El motivo? Kjellberg indica que puede estar relacionado con el hecho de que haya mostrado en uno de sus videos un meme donde jugaba con China, que haya hablado sobre el escándalo de la NBA y la suspensión del jugador de Hearthstone.

“China es la persona en Twitter que no puede soportar ninguna crítica y bloquea a todo el mundo”, afirma Kjellberg. “Me estoy riendo, pero sí, lo siento si están en China y tratan de ver mis videos”.

China took copyright of Pewdiepie in 2017 without me being able to stop them anyway, guess they can't sell any more pewdiepie wedding dresses now lol pic.twitter.com/EkdWR63bYW

— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) October 20, 2019