Hubo un error curioso que falla con el Wi-Fi del iPhone después de que intenta conectarse a un punto de acceso con un SSID específico. Cuando la conexión está activada, el iPhone no puede conectarse a una red Wi-Fi.

El problema es que, incluso después de reiniciar el iPhone, el usuario no podrá conectar el WiFi, ¡pero el error no ocurre en absoluto!

Este error podría ser aprovechado por personas malintencionadas que nombran el punto de acceso para Wi-Fi gratuito, lo que creará problemas para los usuarios de iPhone.

El código en el nombre del hotspot explota tu iPhone

La historia se cuenta de forma sencilla. Esta semana, Carl Schou, un experto en ingeniería inversa, tuvo un problema cuando inició sesión en su punto de acceso Wi-Fi personal llamado:

%p%s%s%s%s%n

Es decir, nombró su conexión WiFi (SSID) e intentó conectar su iPhone a esa “Internet Wi-Fi”. Tan pronto como se encendió el teléfono inteligente, el Wi-Fi se apagó, y cada vez que intentaba activarlo nuevamente, se apagaba rápidamente, incluso si reiniciaba el dispositivo o le daba al punto de acceso un nombre diferente:

Después de cambiar el nombre de mi WiFi personal con el SSID ‘% p% s% s% s% s% n’, mi iPhone desactivó permanentemente su funcionalidad WiFi. Ni reiniciarlo ni cambiar el SSID lo corrige.

Tuiteó Schou .

El ingeniero estaba usando un iPhone XS con la versión 14.4.2 de iOS instalada.

El problema aún no está resuelto.

Según lo probado , la versión iOS 14.6 sigue mostrando que la funcionalidad Wi-Fi del iPhone se deshabilita luego de conectarse a la red inalámbrica, bautizada con este extraño nombre.

Cuando pones este nombre en la conexión Wi-Fi, la opción para encender o apagar Wi-Fi en el iPhone comienza a funcionar de manera errática. Pero termina no permitiendo que el sistema funcione correctamente.

En algunos iPhones ni siquiera era posible conectarse a ese nombre y en otros aparecía el comportamiento descrito por Schou, donde la configuración de Wi-Fi de los iPhones se desactivaba y no se podía volver a conectar, como se muestra a continuación:

El mensaje en todos estos últimos era ” No se pudo acceder a% p% s% s% s% s% n “. Entonces, asumimos que hay un error, pero no llega a todas las versiones y en las más recientes, aún en versión beta, esto ya no pasa.

Cómo restablecer la configuración de red

Dado que después de que el iPhone entra en este bucle sin permitir que Wi-Fi funcione correctamente, la única solución es restablecer la configuración de red.

Entonces, vaya a Configuración > General > Restablecer y luego elija la opción Restablecer configuración de red . Después de que el iPhone restaure la configuración de fábrica solo para las conexiones, no se realizará ninguna restauración que pueda provocar la pérdida de los datos almacenados en el iPhone.

Una vez reiniciado, todo está bien y tienes acceso a las opciones de Wi-Fi nuevamente. Sin embargo, si alguna vez ves este SSID (nombre de conexión a una red Wi-Fi) nunca te conectes.