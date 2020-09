La forma más eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, consiste en lavarse las manos minuciosa y frecuentemente con agua y jabón, tal como destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los científicos advierten que el uso excesivo de productos a base de alcohol para la higienización de las madres puede provocar inadvertidamente la adaptación de ciertas bacterias, que a su vez pueden adaptarse y sobrevivir al producto-creando así Super bacterias con la posibilidad de amenazar la salud pública.

Andrew Kemp, director del Scientific Advisory Board on the British Institute of Cleaning Science en el Reino Unido, declaró en una entrevista con el periódico The Daily Express que aún no se ha demostrado que el gel desinfectante mata de hecho en la piel el virus que causa Covid-19.

Y que, al final, el uso excesivo del producto puede “enseñar” gradualmente a algunos microbios a sobrevivir en ellos, alimentándose de azúcares residuales y proteínas presentes en los míos.

En cambio, el experto subraya que debería existir una mayor influencia en el lavado de manos con agua y jabón, método igualmente reconocido por la OMS como la vía más eficiente para protegernos contra la infección por el SARS-CoV-2.

Según la OMS, las personas deben usar solo gel desifetante cuando no tienen de todo acceso al agua y el sábado.

Kemp, cuya investigación se publicó en el American Journal of Biomedical Science and Research, afirmó que el gel “solo debe usarse como último recurso” o como una medida temporal si el agua y el sábado no están disponibles.

Para el académico, su uso excesivo puede producir “bacterias multi resistentes a los desinfectantes junto con las bacterias resistentes a los antibióticos que ya existen”, advirtiendo que esto puede conducir a”un posible escenario apocalíptico”.

En un artículo que escribió en la publicación especializada The Conversation en abril, Morgan dijo que un aumento exponencial de bacterias resistentes a los antibióticos provocado por el uso cada vez mayor de gel antibacteriano puede poner “una gran carga bajo los sistemas de salud ya fragilizados un poco por todo el mundo”, llevando así, involuntariamente, a un acrónimo cada vez más significativo de muertes.