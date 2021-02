CANDIDATOS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LA LUPA DE LOS ELECTORES

En Piura, se dice un dicho muy popular para referirse a alguien que opina sobre algo de lo que no tiene ni idea “qué sabe el burro de alfajores”. Así, se señala a esa gentita que opina de temas en los que no tiene ni “una puta idea” o que quizás repite información que escuchó o leyó en algún medio, pero sus conocimientos sobre el tema no tienen fundamentos; como el burro que no tiene idea de a qué sabe un alfajor, ya que no forma parte de su dieta natural.

El “electorado” no se pregunta ni le interesa saber a donde nos conducirían las propuestas de George Forsyth, Julio Guzmán y Verónika Mendoza, candidatos a la presidencia de la Republica que no tienen una idea clara sobre lo que significa “visión de país”. Menos de alguna propuesta que recoja los lineamientos estratégicos, objetivos e indicadores que atiendan los desafíos que enfrenta la Nación y alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción pública y privada para el cumplimiento de los objetivos intermedios de la Visión de País. Que ninguno de los tres candidatos propone cosas claras y solo proponen ideas vagas muy generales.

Un Plan de Nación que recoja los lineamientos estratégicos, objetivos e indicadores que atiendan los desafíos que enfrenta la Nación y alrededor de los cuales debe ejecutarse la acción pública y privada para el cumplimiento de los objetivos intermedios de la Visión de País. Que contengan criterios cuantitativos a alcanzar y que permitan medir el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Nación, de conformidad a cada uno de los lineamientos estratégicos. Que la Visión de País es la imagen objetivo de las características sociales, políticas, económicas y ambientales que el país debe alcanzar al año 2031, mediante la ejecución de los sucesivos planes de nación y planes de gobierno, consistentes entre sí y congruentes con las aspiraciones de la sociedad peruana.

Por eso decía que sabe el burro de alfajores? no me deja ninguna duda y eso se ve en esta campaña electoral, la pobreza política de los candidatos, falta de ideología, doctrina, programa, conocimiento básico que son las reglas, principio y valores que rigen al Estado, nuestra Constitución Política, también conocida como la “Carta Magna”. Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano, en consecuencias son propuestas al vacío.

Sin embargo, dentro de los planes de gobierno de George Forsyth (Victoria Nacional), Julio Guzmán (Partido Morado) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) muestran que en estas tres agrupaciones existe una intención por querer “atacar” a la República del Perú, mediante modificaciones a la Constitución Política del país. Los tres están viendo la posibilidad de modificar la Constitución: refundarla o modificarla, eso es atacar a nuestra República, la cual está a punto de cumplir 200 años. No existiendo fundamento constitucional.

“Los tres mosqueteros variopintos”, desteñido, morado y rojimio, como buenos hablan de “recuperación económica” del país con resiliencia o estoicismo acompañados de algunos conceptos trillados por ejemplo, la sustitución de importaciones, que ya sabemos a dónde nos lleva eso para el pueblo, son costos y precios altísimos que al final benefician algunos pocos y a la mayoría los estrangula”. Y Forsyth lo dice en 158 páginas, Julio Guzmán, en 120 páginas y Verónika Mendoza, apenas en 56 páginas, siendo su propuesta la más pequeña.

En esta nueva contienda electoral del 11 de abril, Avanza País, con Hernando de Soto a la cabeza y una renovada imagen del tren; cambió sus colores y su diseño, viéndose más dinámico y sintonizando un nuevo horizonte, a esto se suma las nuevas caras políticas de personajes de izquierda y conservadurismo, lo que permite la pluralidad y diversidad de ideas, donde todos convergen en resolver los problemas del país diagnosticado por Hernando de Soto, como la informalidad, darle propiedad a la gente y reducir el peso de la burocracia.

Hernando de Soto, el experimentado investigador social, nació en Arequipa en 1941 e hizo su posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Ha trabajado para prestigiosos institutos internaciones así como importantes acuerdos comerciales mundiales. En 1986 escribió y publicó su primer libro sobre economía y políticas de desarrollo, “El otro sendero: la revolución informal”, aparece en la escena política en 1987, luego de la estatización de la banca, como aliado de Mario Vargas Llosa, en el Movimiento Libertad, en oposición al primer gobierno de Alan García.

“El otro sendero: la revolución informal” y “El misterio del capital: ¿Por qué capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo”, ambos libros son considerados best sellers y han sido traducidos en aproximadamente 20 idiomas. También asesoró al presidente Alan García para la formalización de la propiedad agraria en la costa peruana. Asesoro a Alberto Fujimori luego del golpe de estado en 1992 en la búsqueda de la reinserción del Perú al sistema financiero internacional. Fue director del Banco de Reserva del Perú, y actualmente es presidente del Instituto de Libertad y Democracia (ILD). El ILD es una institución dedicada a diseñar e implementar programas de capital para los pobres de Asia, América Latina y Medio Oriente.

“Propone en su plan de gobierno como principal objetivo formalizar la economía, de esa manera se lograría romper las dicotomía país formal versus país informal. Se trata entonces de lograr que los sectores marginados del estado y del gran mercado accedan a estos, generando nuevos espacios de intercambio mercantil para la gran y mediana empresa. A través de una profunda reorganización de la gestión pública, reduciendo las barreras burocráticas y mejorando la normatividad vigente, buscando que los emprendedores se formalicen y accedan al crédito, tecnología y nuevos mercados”.

Deberíamos preguntarnos, acaso ¿acaso no es cierto que la economía informal urbana es abastecida por la producción formal? Ahí tenemos el comercio ambulatorio hoy invadida por miles de venezolanos a lo largo del país que trabajan día al día intercambiando bienes producidos en Gamarra, fábricas de caramelos chocolates, chiclets, bebidas gaseosas, etc, permitiendo con ello la evasión tributaria y trabajo precarizado? Que en el sector rural se tenga abandonado al pequeño agricultor, heredero de la reforma agraria, luego de la parcelación de las cooperativas, abandonado por el estado desde las políticas neoliberales de los noventa? ¿Cómo hará Hernando de Soto, para incorporar al mercado competitivo a este mayoritario sector rural?

Cuáles son los ejes de su Plan de Gobierno? Está divido en cuatro puntos fundamentales: social, económico, ambiental e institucional. En los social, propone incrementar progresivamente el presupuesto en salud e impulsar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las propuestas de salud para hacerlas viables y sostenibles en el tiempo. En lo económico, pretende preservar la fortaleza macroeconómica y el grado de inversión, así como continuar desarrollando el comercio y la diversificación de destino y productos de exportación. En lo ambiental, plantea reformar y fortalecer las instituciones a cargo de la formalización de la propiedad urbana y rural. Finalmente, en lo institucional, propone potenciar la operatividad de los órganos jurisdiccionales y fiscalías que conocen casos de corrupción y delitos conexos.

Podrá Hernando de Soto, convencer a la masa electora de informales y formales que es él la solución? que de ganar estas elecciones se enfrentará a un gran desafío? de estar preparado, lo está, no sé si le temblara la mano pero él tiene la experiencia, que no tienen los aventureros como Forsyth, Guzmán y Mendoza que quieren traerse abajo la Constitución por ende al Estado peruano. A Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, no la doy por muerta, para mi debe estar en la segunda vuelta con Hernando de Soto, nuestro país no tiene otra salida.