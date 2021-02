¡Adiós! Estos signos no dan segundas oportunidades en el amor

“Y el tamaño no es importante para el rendimiento sexual. Tampoco está relacionado con la virilidad del hombre”, recuerda Dall’Oglio.

El tamaño del pene sigue siendo un tabú relacionado con el comportamiento masculino. Esta pregunta, sin embargo, no debería ser un problema, ya que el tamaño normal de los genitales erectos es de entre 10 y 16 cm, según el urólogo Marcos Dall’Oglio.

Según los investigadores, el hecho de que el tamaño de la nariz esté relacionado con el tamaño erecto del órgano sexual indica que la longitud del pene no puede determinarse por la edad, la altura o el peso corporal, sino por factores genéticos existentes antes del nacimiento.

El tamaño de la nariz se midió por la distancia entre el punto medio de los dos ojos y la parte exterior de las alas del órgano, no a la punta del mismo. El resultado reveló que esta medida está relacionada con la longitud del pene flácido y erecto, pero no hay relación con la circunferencia del pene.

