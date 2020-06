Muy bien lo señala Jorge Paredes Terry, hoy en su columna del diario Expreso “Vizcarra regala 40 millones de la Reactivación al Grupo El Comercio, pero al pueblo palo y hambre”.

Como el dicho conocido «Al pueblo, pan y circo», que muy probablemente todos hemos escuchado alguna vez y que, de hecho, se generó entre los gobernantes de la antigua Roma —«panem et circenses»—, precisamente porque acostumbraban ofrecerlo al pueblo a cambio de obediencia, de su confianza y —sobre todo— de mantenerse alejados de los asuntos que preferían conservar dentro del círculo político.

Hoy El Grupo El Comercio, es comparsa del gobierno vizcarrista, lo maquilla, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos como la corrupción en la emergencia de esta pandemia.

Veamos. El fondo de Reactivación Económica, impulsado por el gobierno, bajo la dirección de la Ministra de Economía se desnaturaliza al pasar las semanas.

1. Que los hoteles Casa Andina de propiedad del hombre más rico del país y conocido especulador de medicinas, Carlos Rodríguez Pastor, se había hecho acreedor a 10 millones del fondo de la reactivación.

2. Que la transnacional minera de capitales brasileros, como Nexa Resources, que no dejó de laborar y que estafó a comunidades de Ica también recibió su tajada del fondo de reactivación.

3.Que, grupo El Comercio, con sus respectivos tentáculos como América, Canal N, Correo, Perú 21, El Trome y otros, recibieron la friolera cifra de 40 millones de soles sin garantía y con año de gracia del fondo que debería servir para que los millones de micro empresas formales e informales soporten la crisis económica que se avecina!!!

4.Pero esto no es todo, en medio de la pandemia, mientras los pequeños negocios cerraban y nos habíamos visto obligados a despedir a nuestros trabajadores, los medios de comunicación seguían facturando al gobierno, a pesar de eso se negaron a transmitir el programa educativo “Aprendo en Casa” exigiendo el pago respectivo por el espacio, acaso América Televisión de capitales extranjeros dejó de trabajar??

Lo hizo Canal N? No!! Para nada!! Ellos seguían facturando, no estaban con problemas financieros, entonces, por qué tendrían que hacerse acreedores a millones que deberían de ser canalizados a las micro y pequeños empresarios peruanos que ya perdieron sus capitales de trabajo y salen desesperados a las calles a buscar vender algo para sus familias??

5. El gobierno represor de Vizcarra como siempre al no tener liderazgo y estrategia, simplemente ordena a la fuerzas del orden a reprimir salvajemente a los peruanos emprendedores y los detiene sin explicaciones, sin razones y sin respuestas.

Señor Vizcarra!!

Cuántos empresarios multimillonarios más de los que cuentan con caja suficiente y no les afecto la crisis y siguieron facturando están recibiendo millones?? Cuántos que poseen cuentas cifradas en paraísos fiscales se están beneficiando de los fondos de la Reserva que tanto nos costaron ahorrar?

La respuesta a toda esta orgía de préstamos está en la estrategia de “MARIONETA” Alva, la novel ministra, que no tuvo mayor problema en dar a los bancos usureros la libertad de escoger el destino de los créditos, por supuesto que estos iban a ir a parar a manos de sus propios negocios paralelos como hoteles, cines, medios de comunicación, restaurantes, farmacias etc etc. Dicen que la rebeldía del pueblo se hace esperar, pero cuando despierta es como un león incontenible, nos haremos oír, nos vamos a hacer oír hermanos, cueste lo cueste y señor Vizcarra, busque buenos abogados, lo que se le viene no le deseo ni a mi peor enemigo.