La pandemia del Covid ya ha infectado a más de 12.8 millones de personas en todo el mundo. Más de 567,000 murieron y 7.4 millones de personas se recuperaron del virus.

El resurgimiento de los casos de infección en los Estados Unidos continúa y el país ha agregado un nuevo registro de casos diarios . Este fue el octavo máximo en 11 días. Fue contra este escenario preocupante que Donald Trump apareció por primera vez con una mascarilla en público.

Estados Unidos es, con mucho, la nación más afectada por la pandemia . Le siguen Brasil y la India , que también registra registros diarios tras casos y se acerca a 850,000 infectados . Rusia , Perú, Chile, México , el Reino Unido y Sur de África son otro de los países más afectados por Covid -19.

Cabo Verde confirmó hoy otras 75 infectadas por el nuevo coronavirus , entre 635 muestras analizadas en las últimas 24 horas, aumentando el acumulado desde el 19 de marzo a 1,698 casos, según datos del Ministerio de Salud.

Investigadores de varios países han creado un algoritmo que afirma ser capaz de identificar si una persona tiene Covid -19 por el sonido de su tos.

El Reino Unido ha registrado, en las últimas 24 horas, 650 nuevos casos de Covid -19 y 21 muertes más relacionadas con la enfermedad . El número total de personas infectadas , desde el comienzo de la pandemia , ahora es de 289,603 y las muertes de 44,819.

If you have any of these symptoms:

▪️ high temperature

▪️ new, continuous cough

▪️ loss/change in sense of smell

▪️ loss/change in sense of taste

It is vital that you book a #COVID19 test NOW.

Find out how to get a test:https://t.co/mm75XC6Gu0 pic.twitter.com/Gt9nQuAug0

— Public Health England (@PHE_uk) July 10, 2020