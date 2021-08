El show de “Paco Yunque viejo” en el Congreso de la República

“No perdonaremos y no olvidaremos”, dijo Biden tras atentando

La crítica sin autocrítica es una posición que fácilmente cae en la superioridad moral. A eso responde el refrán bíblico de ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el propio. Debemos aprender a reconocer las manchas negras que ensucian nuestra camisa blanca. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer las motivaciones morales de los enemigos de la democracia, encontrar el forro blanco dentro de sus trajes negros.

Debemos estar preparados, para todo frente al comunismo. La democracia no puede estar pintada de blanco y negro: tenemos que aceptar todas las tonalidades del gris. La política democrática se practica en el ancho campo de los grises. Es por ello, que a los maniqueos no les gusta la democracia, les parece un sucio revoltijo que permite que el bien y el mal se confundan, por la fuerza o por la razón.

¿Gabinete conciliador? Se puede tener confianza en un gabinete desconfiable, con ministros cuestionados e impresentables? Que no tiene un plan para enfrentar los graves desafíos de gobernabilidad y gobernanza que afectan al país en lo económico, político y social? Socorrer a la gente que no tiene para la olla común ni para la olla de sus hijos para que tengan algo que llevarse a la boca?

¿“Paco Yunque viejo”, se las sabe todas, evito tocar la Asamblea Constituyente para no espantar a las bancadas con cuyo apoyo cuenta. Ni siquiera hizo deslinde con el terrorismo y su ideología marxista –leninista. Tiene un discurso para cada ambiente, habla de lucha contra el terrorismo, a la vez que se presenta en el Hemiciclo con el ministro de trabajo, Iber Maraví, acusado de terrorismo por sus vínculos con Sendero Luminoso, de acuerdo a información de la Policía”? Hablar de cadena perpetua para los corruptos, cuando en su gabinete tiene a ministros denunciados por corrupción?

Todo un proyecto político de Perú Libre que descansa sobre el objetivo de capturar al Estado y conseguir poder ilimitado”. Por eso quieren convocar a una Asamblea Constituyente que no solo desconocen el fuero legislativo y la legitimidad de la representación nacional, sino que implica romper con el orden democrático. Esa Asamblea Constituyente que hoy convenientemente Bellido ha evitado mencionar.

Maniqueísmo barato, un rollo clasista que da risa, pena y vergüenza, la lucha entre el pobre contra el rico, el hambre contra la miseria, no más pobres en un país rico. Una falsa moderación, todo una estrategia para distraer a las tribunas, con un primer Ministro, investigado por apología al terrorismo, terrorismo y lavado de activos, que se presenta ante el Pleno del Legislativo para solicitar el voto de confianza para su Gabinete Ministerial.

¡SE PASÓ PA’L CUSCO! 2.48 horas largas de puro chamullo y floro monse, sin objetivos, ni metas, ni fechas, ni tiempos. Un rollo clasista muy bien diseñado por el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la estrategia del “zig zag”, sin esclarecer el plan político que llevará a cabo con miras de ganar el voto de confianza. Hubiese sido mejor que el premier Bellido siguiera “escueleando” con su discurso en quechua a parlamentarios, porque nadie le entendía ni “J” y además no sabe leer.

PROMESAS SIN SUSTENTOS: SUBSIDIOS Y PROYECTOS MILLONARIOS PERO NO EXPLICA DE DONDE VA HA SACAR PLATA PARA FINANCIARCIARLOS. PINTÓ UN PAISAJE DE DERROCHE CON BONOS COMO CANCHA. EN CUANTO A LA EDUCACION MALOGRARÁ LA MERITOCRACIA AL MODIFICAR LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL

