El Sector Gaming sigue creciendo a nivel mundial

Los videojuegos cada vez sorprenden más. La creatividad, diseño e interactividad con más interesantes con el pasar de los años.

En la actualidad el juego que está arrasando y rompiendo barreras es Pokémon Go, no nada más por su 25 aniversario celebración que durará todo el año 2021, tal y como postula el casino en línea Betway en un reciente análisis.

El juego de realidad virtual, en el que se hacen amigos de todos los países, se convirtió rápidamente en el favorito de millones de personas.

La idea de tener a todos los personajes de esta caricatura en el celular ha vuelto locos a todos los fanáticos y amantes de Piachu pues basta con ir caminando por la calle de cualquier ciudad para poder iniciar el juego.

Tienes un avatar a medida; esto quiere decir que puedes convertirte en un personaje animado con tus características. Así es, te replicas y puedes también elegir como este vestido, el corte de cabello y hasta los accesorios que quieres tener.

Y no solo eso. Además, puedes tener tu propia mascota lo que hace de este juego aún más atractivo pues si en la vida real no puede tener in animal de compañía aquí se hace realidad. Incluso elijas puedes cambiarla 28 veces durante todo el día, pero si dejas a tu Pokémon por un periodo de 13 a 14 días conseguirás una insignia y con ello lograras que el atraiga a frutas para ti.

Cuando recién abres el juego te pide que elijas un color de equipo puedes elegir entre azul, rojo y amarillo.

El sector gaming trae más atracciones y novedades con pokemon Go

Una de las atracciones más novedosas es que cuando llegas al nivel 40 podrás tener tu propia pokeparada; la función: los jugadores podrán tener acceso a regalos que los que están comenzando el juego no. Además, pueden conseguir más pokebolas para poder seguir cazando pokemones.

Las nuevas actualizaciones del juego llegaron el pasado 24 de septiembre de 2021 y de acuerdo con los creadores del juego harán temático el juego puesto que los personajes estarán disfrazados y lanzarán pokemones oscuros; esto debido a que llega noviembre considerado el mes más espeluznante del año.

Katty Perry, ícono del pop moderno, celebra el aniversario de la caricatura con la canción “Electric”; el video puedes visualizarlo por la plataforma digital YouTube. Hasta el momento tienen mas de 33 millones de visitas y el gran invitado de honor es Picachu.

Post Malone otro de los artistas más escuchados del momento, ofreció un concierto totalmente animado que dejó no solo a sus fans, si no también a los de Pokemón, cautivados y emocionados aquí te dejamos el link por si te lo perdiste.

Sector Gaming sigue creciendo a nivel mundial

J-Balvin, famoso cantante, se convirtió en tendencia por su último álbum “José”, en este compendio habrá una canción inspirada en Pokémon, cada tema ira acompañado de un video musical y una exclusiva colección promocional en homenaje a los 25 años de aniversario y por supuesto a los artistas, formarán parte de un álbum digital discográfico Capitol récord de Universal Music Group.