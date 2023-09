EL SECRETO DE LA INDUSTRIA DE LOS BEBÉS ABORTADOS

By

CIERTO O FALSO? CÓMO ES?

Desde hace tiempo que se habla del negociazo de los fetos abortados que están siendo diseccionados vivos, almacenados y vendidos en piezas para alimentar una vasta empresa de investigación, y no pasa nada: en EE.UU, Europa, México, etc.

Se imaginan cuánto costaría la elaboración de productos sin la presencia de fetos humanos? Cuantos fetos humanos se necesitarían? Y cuánto sería el costo de esa “materia prima” y con ello cómo impactaría el precio final del producto? IMPOSIBLE llegar financieramente hablando.

Vean aquí vm.tiktok.com/ZGJ7QnFAU/ así mejor, o más claro. Se ve claramente los bebés abortados.

Para no hacerla más trágica, te paso la lista de productos que corre en internet en cuya elaboración se incluye el uso de material procedente de fetos humanos.

Lista abreviada de productos conocidos.

De la empresa Cadbury:

-Adams, en convenio con Senomyx

– Bubbaloo

– Chiclets

– Clorets

– Trident

De la empresa Nestlé, en convenio con Senomyx:

–Coffee-mate, en todas sus presentaciones

– Helados Nestlé

– Chocolate con leche Nestlé

– Nestea

– Sopas instantáneas Maggi

– Fideos instantáneos ramen Maggi

– Cubos de caldo de pollo concentrado Maggi

– Sazonador y salsas Maggi

– Ketchup Maggi (salsa cátsup)

De Starbucks:

– Starbucks Iced Coffee (café helado)

De la empresa Ajinomoto Co., en convenio con Senomyx:

– Sazonador Aji-No-Moto (glutamato monosódico) NOTA: Por tratarse del mayor proveedor mundial de este sazonador es altamente probable que todos los productos comestibles que contienen glutamato monosódico, lo hayan adquirido de Ajinomoto Co. y, por tanto, también estén relacionados con el uso de células de origen fetal.

De la empresa Kraft, en convenio con Senomyx:Kraft finalizó su convenio con Senomyx el 27 de diciembre de 2011, por lo que se supone que sus siguientes productos YA NO INCLUYEN como antes el uso de materiales de procedencia humana fetal para su elaboración:

– Mayonesa Kraft

– Aderezos Kraft

De la empresa Pepsi Co., en convenio con Senomyx: Aunque el convenio que Pepsi Co. firmó en 2010 con Senomyx tiene una duración de 4 años, y del apoyo de la administración de Barack Obama a Pepsi para que siga haciendo uso de “líneas celulares” de procedencia fetal en sus productos, la empresa se ha comprometido (ojalá lo cumpla) a no volver a emplear material de procedencia humana fetal en la elaboración de:

– Pepsi Next

– Tés Lipton

– Bebidas Gatorade

– Jugos Tropicana

– Bebidas

– Ocean Spray

De la empresa Neocutis: Utiliza células, proteínas y DNA de origen fetal, de abortos a las 14 semanas.

– Crema para Piel Bio-Reparadora

– Hidrogel Restaurador Bio-Gel

– Crema para el Contorno de los Ojos, Lumiere

– Bio-Serum, Lumiere

– Bio Suero Restaurador con PSP Spot Tratamiento Intensivo

– Bio-Gel, Prevedem, Journee

De la empresa Clinique: Se sabe que esta empresa compra tejido fetal a la industria del aborto en Francia y México para fabricar sus cosméticos, aunque no se ha especificado cuáles de sus productos (o si todos) lo utilizan. Vacunas en cuya manufactura se emplean tejidos de fetos humanos abortados: Las “líneas celulares” se obtienen de bebés abortados en Canadá, Estados Unidos y México para cultivar ahí los virus o bacterias con las que se elaborarán las vacunas.

– Adenovirus 5,7 (Barr Laboratories)

– MMR II: Sarampión Paperas + + Rubéola (Merck)

– ProQuad: MMR + Varicela (Merck)

– Varivax: Varicela (Merck)

– Pentacel: DTaP Polio + Hib +

– (Sanofi Pasteur)

– Vaqta: Hepatitis A (Merck)

– Havrix: Hepatitis A (Glaxo SmithKline)

– Avaxim: Hepatitis A (Sanofi Pasteur)

– Epaxal: Hepatitis A (Jannssen)

– Twinrix: Hepatitis A y B combo (Glaxo)

– Zostavax: Herpes (Merck)

– Imovax: Rabia (Sanofi Pasteur)

– Acambis 1000: Viruela (Acambis)

– TBA: en desarrollo para influenza y gripe aviar (MedImmune, Vaxin y Sanfori Pasteur).

NOTA: Existen opciones éticas para prevenir la rabia (RabAvert), la poliomielitis (IPOL), la viruela (ACAM2000, MVA3000), las paperas (Mumpsvax), el sarampión (Attenuvax) la rubeola (Takahashi), la hepatitis A (Aimmungen), la hepatitis B (Engerix, Recombivax) y la influenza (FluVirin, Flu Shield, Flumist, FluZone, FluBlok); pero, por desgracia, actualmente no está disponible ninguna vacuna ética para prevenir la varicela, el herpes y el ébola, sino que en todas ellas se quiere emplear siempre línea fetal celular de procedencia humana para su elaboración.

Medicamentos en cuya manufactura se emplean tejidos de fetos humanos abortados:

– rhFVIII, rhFVIX: para la hemofilia (Octapharma).

– G-CSF: glóbulos blancos estimulantes (Octapharma)

– Pulmozyme: para fibrosis quística (Genentech)

– Enbrel: para artritis reumatoide (Amgen)

A PESAR DE TODO NIEGAN QUE EXISTA NEGOCIAZOS DE FETOS HUMANOS!!!

Felizmente que nuestra Constitución Política del Estado en su Artículo 7° señala que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. Asimismo, La ley General de Salud recogiendo el mandato constitucional manifiesta en su Título Preliminar que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo (Art. I). Señala además que la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla (Art. II).