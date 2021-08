El sátrapa boliviano Evo Morales, mete su nariz en el Perú

“Con qué autoridad moral Evo Morales se inmiscuye en la política interna de nuestro país arengando a que se derribe nuestra Constitución, la mejor forma de cambiar la parte política es la Asamblea Constituyente (…) la nacionalización es importante”.

Este artículo hay que tomarlo con calma. Esta lleno de opiniones, valoraciones y experiencias políticas, por lo que se puede afirmar sin reservas que se trata de contenido extremadamente real y no subjetivo. El autor no tiene intención de polemizar ni ofender, sino tan sólo ofrecer su punto de vista sobre la intromisión política de Evo Morales, en nuestro país. Evo Morales sabe lo que hace y lo que dice, se pasó pa’l Cusco, vino a nuestro país y provoca públicamente al denostar a nuestra Constitución, y nadie dice nada. Lo más escandaloso es que el “prosor” Castillo utiliza a la Cancillería para financiar el viaje y estadía del expresidente Boliviano, en Lima.

Los “profes” de Castillo trajeron a Lima a Evo Morales, para que sea el “padrino” del nacimiento del nuevo partido político que apoyará al presidente Pedro Castillo, Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), que no es otra cosa que una nueva fachada de los grupos magisteriales del Conare-Movadef, organizaciones afines a Sendero Luminoso. La inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), cuyo fundador es Pedro Castillo tras la huelga del 2017 como una de las primeras medidas del cuestionado ministro de Trabajo, Iver Maraví Olarte, para la especialista en Gestión Pública y catedrática de la UDEP, Juana Huaco García, demuestra que el actual gobierno solo busca lograr sus propios intereses.

Es evidente que las palabras se las lleva el viento, que las palabras suelen ser como una estatua de arena la cual se desvanece a medida que el viento va impactando o acariciando dicha estructura. También pueden generar tormentas cuando no se cumplen los compromisos. El “profesor rondero” pidió el voto de los peruanos insistiendo en su muletilla de “no somos terroristas, no somos senderistas”. Y en menos de dos semanas se desnudó totalmente organizando un partido plagado de activistas y dirigentes del Movadef. Como si fuera poco, lo más grave, con el dinero de todos los peruanos le paga una suite palaciega a Evo Morales en el exclusivo Hotel Westin de Lima, un escuadrón de la PNP y Seguridad del Estado cuidan al cocalero como si fuera un dignatario.

Lo más curioso es que Evo Morales, cree que los peruanos no tenemos memoria; que renunció tras 14 años en el gobierno? Que se vio obligado porque luego de las elecciones comprobadamente fraguadas que lo declararon ganador para un nuevo período debió enfrentar una fuerte resistencia ciudadana que no toleró que le roben las elecciones? Ante la movilización popular de casi tres semanas, las fuerzas armadas y de seguridad expresaron que no iban a reprimir a quienes ellos identificaron también como pueblo que se manifestaba en contra del presidente? De este modo se puso fin al intento del mandatario populista de perpetuarse prácticamente como presidente vitalicio al estilo chavista?

Entonces ¿Con “concha” el cocalero Evo Morales viene al país a dar consejos de su experiencia política cuando él fue elegido por cuatro años y se atornilló en el poder 14 años? Y no contento con eso, ¡¡¡Organizó un referéndum para quedarse veinte años!!! El zamarro comunista de Evo Morales, huyó con el rabo entre las piernas a México. Justamente un día antes de su llegada a Lima, la Secretaría General de la OEA ratificó que las elecciones presidenciales en Bolivia, donde buscaba otra reelección, “FUERON UNA VERGÜENZA HEMISFÉRICA”!!!

Con todos estos antecedentes resulta humillante y afrentoso que el “prosor rondero” Pedro Castillo, admire al sátrapa boliviano ¿Podremos creerle cuando anuncia que se quedará un solo periodo? ¿Por qué tanta desesperación para cambiar la Constitución y convocar a una Asamblea Constituyente? Con ese truco Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales se aferraron en el poder. Más aun Evo Morales no es precisamente un ejemplo de mandatario. Justamente perdió el referéndum después que la prensa, en el 2016, destapó un escándalo de corrupción estratosférica de miles de millones que más pareció un drama de novela hindú.

Evo Morales, es el político con más años en la presidencia de la historia de Bolivia. Llegó al poder en nombre del socialismo, con los votos que le dio el novedoso relato de ser el primer indígena que aspiraba a ocupar la silla presidencial para liberar a las mayorías populares de una oligarquía sumisa. La Prensa y Página Siete publican, antes del derrocamiento de Evo, que “Tiene además un avión Falcon de 38 millones de dólares; se desplaza en helicóptero y en su Palacio consumian 2.000 bolivianos (casi 300 dólares) de carne por día. Evo, admira a Suleimán y ahora juega golf como bueno todos los lunes”.

¿El poder se le subió a la cabeza? Hizo todo lo contrario de lo que predicó para llegar al poder. Se volvió adicto a los lujos desmedidos. El Evo del discurso progresista cambió. El angurriento se transformó en un desarrollista que no tiene modelo político real”. Ese es el Evo que ahora deifican los morenos adictos a AMLo. El mismo que mediante licitación de un vehículo Lexus blindado y cuatro vagonetas, les destinó un millón de dólares. Sin embargo, frente a las críticas a los gastos de estas operaciones, el expresidente hoy asegura que no es un lujo usar transporte aéreo.

“El helicóptero y el avión presidencial son un instrumento de trabajo. Es como para ustedes la yunta, el pico, la pala y el arado, es para trabajar”, expresó en un acto en Cochabamba.

El cocalero “jodió y endeudó a Bolivia con miles de millones de dólares, se victimizó por el terrible engaño, pero aprovechó esta situación para desviar el tema y culpó a “la derecha’ de querer “manchar su imagen”, que ya estaba recontra quemada. Lo cierto es que este es uno de los tantos casos de corrupción que envuelven al exmandatario que, al parecer, tiene pellejo de chancho y quiere dar lecciones de política a los idiotas de Perú Libre y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), partido de Pedro Castillo.