El Samsung Galaxy Note10+ 5G obtuvo el primer lugar en las categorías de la cámara para una selfie, cámaras posterior y el video de DxOMark

Las galardonadas cámaras de una calidad profesional, combinadas con herramientas de vanguardia del Samsung Galaxy Note 10+ 5G ayudan a los usuarios a capturar, editar y compartir videos y fotos impresionantes

el Samsung Electronics Co., ltd. Co., Ltd. anunció que el nuevo Galaxy Note10+ 5G ha obtenido el primer lugar de DxOMark, tanto por el uso de sus cámaras frontales como en las posteriores, así como la mejor puntuación en el video. La gama de DxOMark, proporciona un sistema de clasificación para evaluar la calidad de la imagen y de video de las cámaras de los teléfonos inteligentes. El Galaxy Note10+ 5G que se presentó durante el evento Unpacked el 7 de agosto en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, junto con el Galaxy Note10, que ofrece la misma experiencia de la calidad de la imagen y el video.

El Galaxy Note10 y el Galaxy Note10+ ponen al alcance de los usuarios con la tecnología de vanguardia para la captura de los videos y las fotos impresionantes, y que se han desarrollado pensando tanto en los creadores de contenido, como en los usuarios cotidianos. A través de una combinación de tecnología avanzada de imágenes y el software, el Galaxy Note10 lleva la videografía y la fotografía al siguiente nivel, permitiendo que los canales, proyectos y publicaciones en las redes sociales tengan un impacto aún mayor.

El Galaxy Note10+ 5G obtuvo el primer lugar en la escala de DxOMark Selfie a su cámara frontal, con un puntaje de 99, y el primer lugar por el uso de sus cámaras posteriores, con un puntaje de notificaciones general de 113.

El Samsung Galaxy Note10 y el Note10+ están equipados para la captura de vídeo de calidad profesional, sin necesidad de utilizar equipos adicionales. Las opciones de Live Enfoque y el Zoom de Entrada de Micrófono ayudan a mejorar y ampliar el contenido de los videos, el Note10 resalta tanto en las imágenes como en el audio), a los sujetos principales y el renovado modo Súper Estable de la vida real las filmaciones, incluso en el modo de Hyperlapse.

Los usuarios del Galaxy Note10 también pueden editar sobre la marcha, sin tener que conectarse a su PC. El editor de vídeo nativo que permite una funcionalidad de la edición sencilla, directamente en el teléfono. Con el S Pen, los usuarios pueden elegir el momento exacto en que desean recortar la imagen. Los recursos adicionales, como la Grabadora de pantalla, el AIRE Garabato, 3D, Escáner y “Night Mode” en la cámara frontal, que completan la experiencia de compra superior a la de la cámara del Galaxy Note10, generado una notable puntuación por parte de DxOMark.

DxOMark, una autoridad confiable del sector, para la medición y clasificación de la calidad de la imagen en cámaras, lentes y los teléfonos inteligentes, lleva a cabo sus pruebas DxOMark Selfie y DxOMark Móvil siguiendo un riguroso protocolo científico, con herramientas de laboratorio de nivel de la industria. El puntaje se reúne la evaluación de sus ingenieros en la calidad de las fotos y los videos de un dispositivo para proporcionar a los consumidores con datos de las pruebas neutrales y confiables sobre el rendimiento de la cámara de los teléfonos inteligentes. DxOMark asigna la puntuaciones secundaria a la calidad de las fotos y el video y luego las combina en una puntuación general.

Para obtener más información acerca de las pruebas DxOMark Selfie y DxOMark Móvil, por favor visite www.dxomark.com.

