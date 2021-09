El Salvador introduce oficialmente bitcoin en su economía

Entre los temores asociados a la nueva ley de El Salvador, en particular, está también el hecho de la falta de regulación asociada a las criptomonedas que pueden facilitar los esquemas de fraude y lavado de dinero.

Después de un verano relativamente débil, bitcoin regresó a finales de agosto para romper la barrera de dos barras de 50,000 por unidad, una meseta que no ha pisado desde los maullidos de mayo. En septiembre, la criptomoneda más popular ha registrado fuertes aumentos, actualmente cotizando por encima de los dólares 52,000.

“Los salarios y las pensiones seguirán pagándose en dólares”, dijo el mandatario en una comunicación al país en junio. “Las cuentas bancarias en dólares no se convertirán en bitcoins”. En 2001, con el cambio de la moneda oficial de Colón a dólares, se produjo una “dolarización” de la economía salvadoreña, con todo el dinero convertido automáticamente. “En este caso no será así. Los billetes de dólar seguirán siendo en dólares”, subrayó.

Sin embargo, en un país donde se estima que una gran parte de la población no sabe qué es bitcoin o incluso una criptomoneda, la medida ha suscitado reservas entre los ciudadanos, que temen, por ejemplo, que sus pensiones se paguen en bitcoins.

