El REAL MADRID Apunta a Ganar LaLiga en 2022 >>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La temporada 2022 del fútbol español ha dado mucho de qué hablar, aunque el Real Madrid comenzó el año con una cómoda ventaja con respecto a los demás equipos, aún queda mucho camino por delante. El Sevilla no quita el dedo del renglón para competir por la cima, mientras que Betis, Atlético de Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano y Real Sociedad buscarán subir posiciones para dar una sorpresa, o por lo menos conseguir finalizar en puestos de competencias europeas. A continuación, damos un repaso por el panorama de LaLiga.

El Real Madrid apunta a ganar La Liga en 2022

Real Madrid, con ventaja para cantar el alirón

El Real Madrid ha sido uno de los equipos más constantes en lo que va de la temporada 2021-22 del fútbol español, están dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, quien ya sabe lo que es ser campeón con la institución. En plataformas online, es posible apostar por los mejores equipos de la Liga Santander, donde los ‘merengues’ se sitúan entre los favoritos para salir campeones, pues comenzaron enero con una cómoda ventaja en la tabla general con respecto a los demás competidores. Este es uno de los motivos principales por los que las plataformas de apuestas ofrecen la posibilidad de seguir los eventos y partidos del Madrid en directo, para que la afición no se pierda ningún detalle. En la plantilla de los blancos hay futbolistas que han aumentado su reputación en los últimos meses, como es el caso del brasileño Vinicius Jr., quien disparó su valor de mercado gracias a destacadas actuaciones, también sus compatriotas Éder Militao y Rodrygo Goes se convirtieron en titulares indiscutibles.

El Sevilla, por su primera liga en el Siglo XXI

Enero arrancó con el Sevilla como más cercano perseguidor del Real Madrid en LaLiga. El cuadro de Nervión desea ganar su primer título del campeonato local en 76 años, hasta ahora la única vez que cantaron el alirón fue en la temporada 1945-46, cuando se impusieron por un punto al Barcelona. La estructura del Sevilla hace pensar que pueden competir por la gloria, desde hace algún tiempo son una escuadra que alegra las jornadas en España y ahora querrán dar un golpe sobre la mesa, por algo son el segundo favorito para llevarse la Primera División, deberán esperar a que los ‘merengues’ fallen y aprovechar esas oportunidades.

El Real Madrid apunta a ganar La Liga en 2022

Atlético de Madrid y Barcelona, lejanos competidores

La campaña no ha sido como se esperaba para el Atlético de Madrid, equipo que llegó al 2022 con cinco derrotas, una más que el año pasado cuando salieron campeones de la mano del argentino Diego Pablo Simeone. Mientras tanto, el Barcelona ha pasado por meses llenos de problemas en muchas esferas del club, desde directivos hasta económicos y de fichajes. Los catalanes destituyeron al estratega holandés Ronald Koeman debido a los malos resultados, en su lugar llegó el legendario Xavi Hernández, llamado a devolver al club a los primeros planos.

En los próximos meses, sabremos si el Real Madrid consolidará su ventaja en la tabla para ganar su título número 35 y así aumentar su hegemonía en la Primera División. Por ahora no podemos descartar al Sevilla, que peleará hasta el final. Betis, Rayo Vallecano y Real Sociedad no querrán desaprovechar la buena primera mitad de temporada que hicieron, por lo que son candidatos a quedarse con puestos europeos, de los cuales no querrán quedar fuera escuadras como Atlético de Madrid o Barcelona.