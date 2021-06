De hecho, un término muy conocido, “Siete Mares”, se remonta a los antiguos escritos griegos, romanos, árabes, hindúes, persas y chinos, aunque los mares que conocemos hoy a menudo no se describen. Según el Atlas mundial , los Siete Mares se consideran hoy en día los siete cuerpos de agua oceánica más grandes: Ártico, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Índico, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Océano Sur o Austral.

En realidad, la definición de océano aún no está acordada, solo sabiendo que se trata de los cuerpos de agua más grandes del planeta. Por lo tanto, una definición común dividió el océano global en cuatro o cinco partes, teniendo en cuenta los continentes que lo rodeaban.

Uno de los mayores impactos sería en la educación. Los estudiantes aprenden información sobre el mundo oceánico a través de los océanos que están estudiando. Si no incluimos el Océano Austral, entonces no aprendemos sus especificidades e importancia.

Después de todo, aunque las aguas alrededor del continente sur se han considerado independientes, durante unos 100 años, y han sido mencionadas por los científicos como tales, el concepto todavía no era unánime.

