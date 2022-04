EL PUEBLO SE LEVANTA CONTRA PEDRO CASTILLO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

No mienta presidente, hace el ridículo, nadie ha pagado las protestas, el pueblo tomó las calles por su incapacidad.

Más de 30 VÍAS BLOQUEADAS POR ALZA DE PRECIOS, YA TIENE TRES VÍCTIMAS ¿y no hacen nada? La crisis de la próxima semana no va a ser a causa del «modelo neoliberal de los 30 años», ni «los golpistas que no te dejan trabajar», ni etc. etc. Son las inacciones por incapacidad!

Hoy Huancayo le da lecciones a Lima de cómo hacer que Pedro Castillo se cague en los pantalones; sin presencia de banderas políticas, oportunistas, de colectivos, sin flyers, sin influencers, sin bombos ni platillos, sin Porky ni Wong, Del Castillo, ni Lulu, sin prensa vendida, etc. Lima ha hecho 100 marchas; Castillo y congresistas se «Cagan de risa», las FF.AA. agachan la cabeza, el pleito no es con ellos. Habrá que repensar las cosas!!!

Cuando el barco se hunde, las ratas huyen, Vladimir Cerrón -hace dos días se llenaba la boca de señalar que si no fuera por él Pedro Castillo no fuera gobierno-, hoy dice que Huancayo pide «soluciones al Gobierno»; alto precio de combustibles, reducir precios de peajes, apoyo concreto al agro, pero el MEF no dice nada, al estar conducido por neoliberales y caviares? Que hay políticos derechistas infiltrados en las protestas, pero no son la mayoría?

Estos comunistas ignorantes, no entienden que son culpables del incendio que ocurre en todo el país. Que el hartazgo es por la incapacidad del presidente Pedro Castillo, la alcahuetería de sus secuaces, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Aníbal Torres y Guillermo Bermejo, César Acuña, Lescano y sus «niñatos», Pepe Luna, Verónika Mendoza, los huele guisos de Somos Perú, Partido Morado, que maniobraron para impedir la vacancia…

Una acción genera reacción? No pueden imponerle al pueblo lo que éste no quiere.

Qué este incendio a nivel nacional es el comienzo de la caída del «pobre diablo de Palacio» al insultar al pueblo que sale a protestar. Castillo se hace el incomprendido y enfrenta a peruanos a pesar de tener a sus sobrinos, amigos, paisanos y partidarios como delincuentes? Qué para paz del país debería renunciar y ponerse derecho ante la justicia? Acaso el premier Aníbal torres y el «portero de Palacio» no afirmaban que , va a correr sangre y habrá una guerra civil? ahí está su vaticinio!!!

Cuantos de estos protestantes engañados votaron por Castillo? Cual es el argumento de Castillo y Torres para echarle la culpa de su ignorancia supina a la derecha, al Congreso, al monopolio, Alicorp, Gloria, a los pitucos de Miraflores, San Isidro, Monterrico, etc.? Con «concha» dicen que si el pollo está caro, coman pescado, y si falta leche para los niños que tomen te? Que sí el pan a subido coman camote?

Ahí esta la prensa independiente por más de sus amenazas informando lo que sucede en todo el país. CUALQUIER COSA PUEDE PASAR!!! Ya hay tres víctimas, caos total, saqueos, destrozos. Castillo y Cerrón se mueren de miedo y no quieren ir a dialogar en el quinto día consecutivo del paro de transportistas de carga pesada, en Huancayo. En Puno, Arequipa, Cusco, etc. Mientras las vías siguen cerradas, el centro del país se ha convertido en el epicentro del conflicto.

SINDICALISTA DE PAPEL

Se le cayó la noche al «sindicalista», que como líder hizo un paro de maestros que duró 6 meses perjudicando a los alumnos, en sus protestas, pedía apoyo de todos los sectores del pueblo expoliado, aumento de salarios, abajo la corrupción y ahora que gobierna, el pueblo sale a las calles reclamando sus derechos, que entonces el reclamaba. Y ahora los califica de vendidos, que estos dirigentes son pagados, para soliviantar a la población, ahora que el pueblo le da de su propia medicina, no sabe cómo manejar esta crisis….allí te va sindicalista…!!!