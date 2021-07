QUE GANÓ “LAPICITO” CASTILLO, TRAFEANDO LA FABULA DEL PAJARITO?

Esta no es una fábula cualquiera, es la firme historia del ahora mentiroso proclamado presidente de la República, Pedro Castillo, maestro de primaria-que hace siete años no enseña en aulas y vive de la licencia sindical dedicándose a otros negocios-, hábil negociante, comunicador, que intentó sorprender a las audiencia con la fábula del pollo…

Esta es una fábula de un pueblo en la China (no se sabe si es en la comunista o en la otra, aunque pensándolo bien… ¿importa?) Bueno, el asunto es que no era un pollo, era un pajarito (ya verán por qué no podía ser un pollo). Un grupo de alumnos recontra palomillas quisieron desacreditar y darle una lección a su maestro porque pensaban que éste era muy sabio. Entonces estos niños “vivos” (inadaptados en la versión original) planearon atrapar un pajarito y uno de ellos lo tendría entre sus manos (ya ven que no podía ser un pollo); irían a ver al maestro y le preguntarían:

“Oh Maestro, en mis manos tengo un pajarito, está vivo o está muerto? Si el maestro respondía está muerto, abriría las manos y lo dejarían volar y si respondía está vivo, apretaría las manos y matarían al pajarito mostrándolo muerto”.

Un tanto psicópata la alternativa, pero en fin. Aquí es donde viene el trascendental mensaje que intentó darnos el “prosor” Pedro Castillo: “el maestro ante la pregunta les respondió sabiamente, DEPENDE DE TI NIÑO IDIOTA (en la versión original no consta esta parte) EL QUE TIENE EL PAJARITO EN LA MANO ERES TÚ Y NO YO ¿CÓMO MIÉRCOLES (LA PALABRA USADA NO LA REPETIRÉ) VOY A SABERLO?”

Como verán, que hubiera pasado si Castillo lo hubiera contado esta fábula correctamente, imaginemos intentando explicar en un foro internacional los problemas del país, políticos, sociales y económicos? Parece que no está convencido que llevará en sus manos a 33 millones de peruanos? Si estamos vivos o muertos, depende de usted “prosor”!!!

El JNE- trafero- ya lo proclamó presidente de la República, ESTAMOS VIVOS O MUERTOS? Solo nos queda elevar una plegaria al señor y rogar para que no intente ensayar alguna parábola que explique un problema o el foro devenga en un intercambio libre de ideas, porque saldrá perdiendo y no comprenderá. Por lo demás, no se hasta ahora cuál fue la intención o qué quiso probar el “amauta” con esta historia”.??? Si alguien lo sabe que me pase la voz.