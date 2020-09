Microsoft reveló recientemente la que será su consola más pequeña de todos los tiempos, la Xbox Series S, y que llegará al mercado a costar €299, y ese precio también la convierte en una de las consolas más baratas de Microsoft hasta la fecha, especialmente para una consola de nueva generación. Ahora, si estás preocupado por el rendimiento de la misma, parece que no tienes que preocuparte mucho. Esto se debe a que según Tom Warren de The Verge, esta consola será más rápida que la PlayStation 5.

Warren afirma que Microsoft le confirmó que la serie S y la serie X usarán la misma CPU, aunque a diferentes velocidades de reloj. La serie S tendrá una frecuencia de 3.6 GHz, por lo que es aproximadamente 0.1 GHz más rápido que la CPU de PlayStation 5. Por supuesto, con una diferencia tan marginal, es posible que los jugadores ni siquiera se den cuenta, pero en teoría, es realmente impresionante.

Microsoft has confirmed the Xbox Series S uses the same CPU as the Xbox Series X running at 3.6GHz. Yes, the Xbox Series S CPU is faster than the PS5

— Tom Warren (@tomwarren) September 9, 2020