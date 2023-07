El problema de Aníbal Torres, no está en la próstata sino en la lengua viperina

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Que espera la Fiscalía para cambiar la condición judicial de Aníbal Torres y dictar prisión preventiva? La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides ¿no ha visto los múltiples videos en donde «niño tonto» alienta la desunión entre peruanos, incita a la violencia y promueve subvertir el orden constitucional? Se debe tomar en cuenta que, el juez penal para cambiar la condición de un investigado, es a solicitud de la Fiscalia, mientras el fiscal no solicite variación de la medida coercitiva, el juez no puede hacer nada!!! O es que el Ministerio Público y el Poder Judicial, se hacen los tontos, el problema de «caníbal» Torres no está en la próstata … ¡Está en la lengua!

Primero, sumen el agravante, de que viene usando aulas de la San Marcos para su prédica azuzadora que promueve subvertir el orden constitucional. Segundo, la culpa no solo es de Aníbal Torres, sino la doctora Jeri Ramón Ruffner, Rectora de San Marcos, por permitirle que de clases. Tercero, debería estar vetado por su lengua viperina, más venenosa que una «mamba negra», no se acuerdan de los «consejos de ministros descentralizados» a nivel nacional armados por Castillo y Torres?

Con todos estos antecedentes, que espera la Fiscalía para cambiar la condición judicial de Aníbal Torres y dictar prisión preventiva? La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides ¿No ha visto los múltiples videos en donde «niño tonto» alienta la desunión entre peruanos, incita a la violencia y promueve subvertir el orden constitucional? Correrán ríos de sangre…

El exprimer ministro ANIBAL TORRES ES UN GOLPISTA QUE INCITA A VIOLENCIA y DIVISION DEL PAIS. ESTA MAS QUE CLARO, NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO ABRE LOS OJOS, ESTAS LACRAS SON PARTE DE LA MAFIA LAGARTUÑA?

El Dr. Olivera ex abogado de Castillo había calificado al ex primer ministro de “entreguista” por permitir que Castillo firmara la papeleta de detención el día en que ofreció el mensaje que lo llevó a enfrentar una investigación por cargos de rebelión y conspiración. Para Olivera Díaz, Torres, emitió la sugerencia para “conservar” la vida del ahora encarcelado. “La cuestión es esta: la ultraderecha lo que buscaba era sacar a Pedro Castillo del poder y, si no, matarlo. La amenaza de muerte estaba desde la segunda vuelta electoral y yo he sido víctima de esa amenaza de muerte”.

Alguien puede confiar en el primer ministro Aníbal Torres, que integró, en 1995, una comisión que tomó el poder en San Marcos y que fue impuesta por Alberto Fujimori. Este grupo persiguió al rector, profesores y alumnos que discrepaban con el régimen fujimorista. El exministro de Justicia estuvo detrás de la expulsión de 566 estudiantes opositores. “Torres ha sido cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos”, dice un exdirigente estudiantil.

No me queda ninguna duda que Aníbal Torres, de pasado fujimorista ha sido un instigador del golpe. «Niño tonto» está en pleno uso de sus facultades mentales. No está en prisión por supuestamente estar enfermo, pero ha sido un instigador del golpe de Estado perpetrado por el vacado expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre: Torres a estado seguramente en los actos preparatorios. Él deja de ser Jefe de Gabinete Ministerial y Betssy Chávez asume la PCM, y de manera ilegal él siguió siendo asesor de la primera ministra.

Nos hemos preguntado ¿Por qué actúa con tanta impunidad?», Torres de «loco» o «tonto» no tiene nada. «Está en pleno uso de sus facultades mentales», es más pendejo… que el mismo lagarto Vizcarra.