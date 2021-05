El príncipe William pilotó el Odyssey 21, el buggy eléctrico con 544 CV que compite en carreras al estilo Dakar, pero con unos 20 km. Se promovió la competencia, así como las pilas de combustible que alimentan los coches.

A pesar de las fuertes controversias que actualmente involucran a la familia real británica, con el hermano Harry, la cuñada Meghan y la madre Diana, el Príncipe Guillermo, también conocido como el Duque de Cambridge, aún logró encontrar una apertura en su agenda para cumplir con el Odyssey 21, el buggy eléctrico con tracción 4×4 y 544 hp de potencia que anima el Campeonato Extreme-E. La aventura de William, primero junto a un conductor y luego al volante, tuvo lugar en el circuito de Knockhill en Escocia, días antes de la conferencia del partido del Reino Unido, donde uno de los temas discutidos tiene que ver con el cambio climático.

El primer punto en la agenda de esta incursión de un príncipe inglés para el automovilismo consistió en una presentación del vehículo, un buggy con chasis tubular y 1650 kg, cuyos dos motores con 544 cv son capaces de hacer que el Odyssey 21 vaya de 0-100 km/h en solo 4,5 segundos. La batería tiene una capacidad de solo 40 kWh, para no penalizar excesivamente el peso del vehículo, lo que limita la autonomía al ritmo de la competencia. Esto es lo que lleva al hecho de que, en la primera carrera del Campeonato Extreme-E, el equipo de Nico Rosberg fue el más rápido no-desierto, a lo largo de un curso con… 17,6 km, una muestra de “micro” Dakar.

Después del recorrido en buggy, el prince tuvo un recorrido de conducción acelerado, para luego moverse al volante y deleitarse con la forma en que el Odyssey 21 acelera y digiere incluso la banda de rodadura más desigual, el resultado de una suspensión con 385 mm de recorrido. La generosa altura al suelo hace que sea fácil saltar y superar algunos obstáculos.

Además del buggy Extreme-e, William dedicó mucha atención al sistema desarrollado por la AFC Energy británica, que desarrolló las pilas de combustible de 40 kW para instalar a bordo de los coches, además del sistema que acompaña a las cinco etapas de Extreme-E, para recargar las baterías con energía generada de manera no contaminante.

AFC se especializa en la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno, las pilas de combustible tradicionales que combinan hidrógeno casi puro (99%) y el oxígeno que existe en el aire para producir electricidad y agua caliente pura. El sistema instalado por AFC Energy es mixto, dada la potencia reducida de la pila de combustible, con el objetivo de reducir costos y peso, ya que si el hidrógeno alimenta una “central eléctrica” a bordo, con una potencia de 40 kW, los motores necesitan 400 kW, es decir, 10 veces más.

La primera carrera de la temporada ya va allí, disputada entre el 3 y 4 de abril en el desierto de Arabia Saudita, seguida de la carrera en Dakar, Senegal (29 y 30 de mayo), Groenlandia (28 y 29 de agosto), Amazonia, Brasil (23 y 24 de octubre) y Tierra del Fuego, Argentina (11 y 12 de diciembre).

La empresa que organiza Extreme-E es la misma que gestiona la Fórmula E, controlada por Alejandro Tarik Agag, un español que opera desde el Reino Unido. Al igual que esta solución no contaminante para alimentar y recargar las baterías de los buggies Odyssey 21, los organizadores optaron por otra solución más limpia para recargar las baterías de la Fórmula E, que en este caso consiste en utilizar generadores tradicionalmente diesel, que durante las carreras de las fórmulas eléctricas queman glicerina, una pasta no tóxica y reciclable, que incluso se puede beber, producida por la británica Aquafuel Research Ltd. Al ser una pasta, la glicerina fuerza solo el consumo de diesel en los primeros y últimos 5 minutos, ya que requiere que el motor caliente funcione perfectamente.