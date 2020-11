Up Next

“Apuesto a que este será el primer Presidente de Estados Unidos que no da un discurso de concesión, al menos en los tiempos modernos”.

Daniela Melo dijo que esperaba que el Presidente no aceptara el resultado y mantuviera las disputas legales sobre las elecciones “al menos hasta el 14 de diciembre”, fecha en que el colegio electoral vota formalmente en el próximo presidente.

Pero Daniela Melo no cree que eso vaya a suceder: “él pierde la legitimidad, de cierta manera, pero eso no quiere decir que pierda los poderes. De un presidente como Trump podemos esperar que vaya a usar y abusar de sus poderes al máximo”.

La experta explicó que en los próximos meses, Donald Trump será lo que en los Estados Unidos se denomina “lame duck President”, o” presidente pato cojo”, un período en el que no se espera que el jefe de Estado haga algo relevante.

