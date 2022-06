EL PRESIDENTE DE LOS FUGITIVOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

SU PADRE LO CRIÓ CON LAS UÑAS CORTAS

Sólo el audio de la repartija tumbará a Pedro Castillo y secuaces

Todo estaba fríamente calculado, para GANAR TIEMPO y que Fiscal de la Nación reprograme para el viernes 17 de junio la declaración indagatoria al presidente Pedro Castillo, por el caso ‘Provias Descentralizado – Puente Tarata’, se lleve a cabo desde las 10:00 a.m. en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en el Centro de Lima.

El «profesor rural» electo presidente, menospreciado por la DBA miraflorina, RESULTÓ MAS PENDEJO que el «gringo» PPK, más canchero que Acuña y más cínico que «el lagarto», Vizcarra: SE GANÓ A LA AFICIÓN DECLARANDO EL LUNES 13 FERIADO PARA QUE TODOS LOS PERUANOS PUEDAN VIVIR EL REPECHAJE Y ALIENTEN A LA SELECCIÓN PERUANA.

No es casualidad, que con otro «fachada» se presente ante la opinión publica y aparente romper su silencio en supuesta «entrevista», -del tipejo que despidió a Enrique Chavez- en vivo en el Canal del Estado (Tv Perú), tras varios meses de silencio, para señalar sin descaro “jamás le salpicará la corrupción”.

Que caradura!!! No jodan, qué desfachatez y cinismo, no alcanzan límites, ni son ninguna excepción, todos los días se multiplican con su diarrea vocal e indignante, que zapatea el hígado a la mayoría de peruanos:

1. Que «él no se verá manchado por la corrupción que habría cometido su entorno más cercano, entre ellos, sus familiares. No solo al entorno del presidente, sino a muchas personas que no dan la cara. Voy a corresponder a la crianza que me dio mi padre”.

«Que sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, implicados en la presunta red criminal que dirigía obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reprochó todas las acusaciones y aseguró que rechaza todo acto de corrupción».

Que, “Como cualquier peruano, también esta indignado. Esto no es de ahora, nosotros tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción, ese es el país que hemos heredado…

Se tienen que hacer las investigaciones. No he conversado con mis sobrinos, no he vuelto a hablar con ellos, estoy enfocado en responder al país con lo que nos corresponde”.

Castillo repite por «N vez» que no le van a encontrar ningún acto de corrupción. Mientras su más cercano ministro Juan Silva, su amigo Bruno Pacheco y su sobrino están fugados de la justicia en un caso que lo implica como presunto integrante de una organización criminal???

2. Lo más cojonudo de la entrevista, es que negó en todos los idiomas el presunto plagio del que es acusado en la tesis que presentó para culminar su maestría junto a su esposa Lilia Paredes en la Universidad César Vallejo.

“Me siento feliz, de haber encaminado con mi propio sudor y llevar a cabo esta maestría sobre la identidad de género de niños de 3 y 4to año en mi escuela. Hice la investigación con mi esposa”.

3. Como si fuera poco, descartó sin ningún tipo de vergüenza «que haya coordinado entregas de dinero a terceros a cambio de favores y rechazó el contenido del audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el cual se encuentra en poder del Ministerio Público».

“A mí me han montado muchos audios y videos y a mí no me extraña eso, pero lo que corresponde para trasparentar ese marco, en cuanto a la corrupción, estoy dispuesto a colaborar, pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado a un ministro ‘que yo te encargo esto’ y que a una persona de confianza se le haya dicho ‘que cuesta esto o vale tanto».

4. Por ultimo, “estoy dispuesto a colaborar voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación, nosotros tenemos una agenda, hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita, pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”.

“Me comprometo a responder lo que me pregunten y lo voy a hacer, no solo si se me apertura un proceso en Lima u otro espacio, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”.

5. A este impresentable e inepto aprendiz e presidente, le sale la vida gratis, con coches oficiales, chóferes, escoltas, dietas, viajes al extranjero en nuestra representación… que en el fondo son unas vacaciones a lo grande a costa de los cojudos que pagamos impuestos. Ganapanes metidos en política que presumen de «honrados» cada vez que abren la boca, pero demuestran lo contrario de lo que pregonan: SE LEVANTAN EL PERÚ EN PESO.

¿Cuánto nos cuesta a los peruanos esta hazaña de gobiernos de izquierdas en los últimos diez años? Cuanto miles de millones hemos dejado de ganar que a lo largo de los años nos llevan a la ruina?

Por último, sobre el prontuario de sus ministros y dice que el los nombra creyendo en su palabra. Adiós investigación de antecedentes y capacidad? Le lanza un salvavidas a presidenta del Congreso. Se le pregunta por el audio de Maria del Carmen Alva, que dejen de lado las confrontaciones. Que no todos los congresistas quieren vacarlo. No va cerrar el Congreso, «vamos a cerrar las brechas del país».

Dejó para la historia, «Mi padre me crió con las uñas cortadas en el marco de la honradez». Aseguró que si se demuestra que robó dinero al Estado, se someterá a la “verdadera justicia” y no a las especulaciones…