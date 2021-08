El piloto automático de Tesla salva al conductor ebrio que durmió al volante; Ver

Por mucho que todavía carezca de actualizaciones, el Tesla AutoPilot sigue impresionando con su funcionamiento y precisión, incluido el salvamento de vidas. Un conductor ebrio estaba con la función activada cuando se quedó dormido al volante de su Model S en Noruega. Al darse cuenta del estado del individuo, el coche se estacionó a un costado de la carretera y evitó la tragedia inminente, ya que el coche se encontraba en una autopista de alta velocidad.

Al darse cuenta del estado del conductor, otros conductores comenzaron a perseguir el auto de Tesla y a registrar lo sucedido para tratar de evitar el accidente. Al mismo tiempo, por lo que indican las imágenes, solicitaron el apoyo de las autoridades, que llegaron al lugar en cuanto el vehículo se estacionó en el fondo de la carretera. Al final del episodio, los agentes lograron despertar al individuo y confiscar su licencia.

Es bueno recordar que el piloto automático requiere que el conductor preste atención al trabajo. El sistema le pide que toque el volante a intervalos de tiempo. Cuando no se repara, detiene lentamente el vehículo.

Eso es lo que sucedió en este caso. Todavía en el video, es posible ver a personas golpeando la ventana del automóvil tratando de despertar al conductor, que solo después de mucho tiempo recuperó la conciencia.

A pesar de negar que estuviera borracho, la policía encontró evidencia de que el hombre en realidad había consumido alcohol la noche anterior.

La escena fue filmada por otros pilotos en la pista, quienes llegaron a tocar la bocina varias veces en un intento de despertar al ciudadano ebrio. Lo cierto es que el joven tomó el trabajo hasta que despertó, lo que ocurrió solo después de que el coche, tras emitir varias alertas, se detuviera por completo en la carretera. Mira el video que se está volviendo viral en las redes sociales a continuación:

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg

— TESLA_saves_lives (@SavedTesla) July 31, 2021