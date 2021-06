“Hoy el gran reto, es la Salud y el Empleo, que enfrentará el próximo presidente del Perú. Bajo el escenario de la pandemia por el COVID-19 y la crisis económica, son los dos obstáculos a tratar con urgencia. La salud porque mientras los contagios sigan subiendo o se mantengan en las mismas cifras, los aforos en los diversos negocios van a estar limitados. Por ende, el empleo no se va a mover y justamente ese es el segundo reto: el empleo”

Según resultados de la ONPE en conteo al 68.176%; Keiko Fujimori obtuvo el 52.905% y Pedro Castillo el 47.095%. Nuestro país se ha enfrentado a unas Elecciones Electorales 2021, tal vez la más dura de los últimos tiempos, y que hoy nos presentan un reto mayor en las próximas semanas, donde se verá la mano de Keiko Fujimori y Pedro Castillo para afrontar los resultados finales que la ONPE confirme en los próximos días con voluntad y tolerancia de ambos.

Que estos resultados les guste a algunos y a otros no, solo confirman que el país está fragmentado, con contusos y heridos como cancha. Que venimos golpeados por una crisis económica muy dura, con más de180 mil fallecidos, actos de corrupción en plena pandemia, traición a la patria de varios sectores, falta de compromiso, toda una mochila de carga emocional que hemos encrispado de este proceso electoral.

Bajo esta premisa, hay dos cosas en juego: la importancia de la madurez política y el liderazgo que demuestren Keiko Fujimori y Pedro Castillo en estos días a nivel político. Deben tener en cuenta que ni uno ni otro no representan a la mitad del país, como algunos imbéciles tratan de pintar la fotografía, ambos sólo suman un tercio del Perú. lo demás es cuento.

La participación de la sociedad en estas elecciones electorales ha sido increíble e incluso mayor a la registrada en la “Primera Vuelta”, por ello el resultado de los comicios debe respetarse en su totalidad. Que por ahí, hayan existido algunas maniobras o accidentes que se han presentado, como se han visto en las redes, estas se pudieron controlar inmediatamente., por parte de la policía y ONPE. Así es la expresión de la democracia, el ciudadano emite su voto, y al emitir su voto emite sus deseos de cómo se debe orientar el país.

ONPE ha sido el arbitro en todas las elecciones, su trabajo fue eficiente, por lo que da tranquilidad sobre los resultados que se emitan el día de hoy, porque es la decisión de todo el país, por ello cuando termine el conteo, sus resultados se deben respetar, no se vale denostar al árbitro cuando se pierde, y sí se vale aplaudirlo cuando se gana; eso me parece que es inmaduro totalmente.

El jefe de ONPE, Piero Corvetto, afirmó que las cifras se irán actualizando cada 30 minutos, aclaró que el reporte inicial representa un avance de un primer repliegue de actas de los locales de votación más cercanos al centro de cómputo. Además, aseveró que las cifras se irán actualizando cada 30 minutos en la página web oficial del organismo electoral.

Hace unos días, explicó que en un primer momento los centros de cómputo reciben las actas de los locales de votación que se encuentran a menos de una hora. Luego, las actas de áreas urbanas que están un poco más alejadas y, en un tercer momento, el voto rural.

Seguro que algunos “picones” no estarán de acuerdo con los resultados, como Daniel Urresti, que ayer salió a denostar contra Keiko y Castillo, que representan la corrupción y el comunismo, que él enfrentó como soldado del EP. Lo que no dijo Daniel Urresti, que pertenece a un partido investigado por actos de corrupción y que él tiene un proceso pendiente desde hace muchos años por asesinato del periodista Hugo Bustío.

Esta confirmado que existe debilidad y crisis de los partidos políticos y el electorado, tal vez. No se puede cerrar los ojos ante la evidencia, lo que se requiere es reforzar no solo el sistema de partidos políticos-trabajo de la militancia y cuadros- , sino que los electores deben tomar una actitud más proactiva, no solo seguir pensando que su papel es acudir a las urnas cada cinco años, cuando se debe ser vigilante y trabajar juntos, exigir consensos a nuestros políticos para salir de las crisis.