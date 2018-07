El Perú, está diseñado para robar

Me queda claro el Perú no tiene un problema de corrupción sino un problema de criminalidad estatal. En Pysnnoticias, con Pedro Gálvez a la cabeza y yo, nos preguntamos ¿Por qué calla la OCMA? ¿Un Poder Judicial corrupto podría destituir a sus miembros corruptos y sanar? Un Congreso corrupto podría expulsar a sus miembros corruptos y recuperarse? No. Hay que ser ingenuo para creer.

En realidad todo el Estado ha sido capturado por criminales y rediseñado por criminales para funcionar en favor del crimen organizado, entonces es estúpido esperar que el Estado vaya a curarse solo: el Estado no se va a curar del delito porque el Estado es la máscara que usan los delincuentes de cuello y corbata en el Perú para cometer sus mayores crímenes.

Piensen, analicen este comentario porque no lo van a leer en los diarios y no lo van a escuchar en la tele ni en la radio, porque en Pysnnoticias tenemos “huevos” para decir las cosas por su nombre y sin temor, porque no tenemos rabos de paja, en el Perú ya no existe la política; ya no existen los partidos políticos; ya no existe ningún conflicto político. Todo eso desapareció hace años y ha sido reemplazado por un simulacro; detrás del simulacro, bandas de maleantes se disputan el acceso al tesoro público y el control de los sistemas de poder, para robar de manera impune.

Seamos más acuciosos y veamos nuestros errores;en las elecciones, los peruanos votamos por ver cuál de las bandas de mafiosos va a robarnos más los siguientes años y elegimos de qué manera se podrán obstaculizar unas a otras o aliar unas con otras. Nada más. Nuestro papel en todo eso es el de legitimadores del crimen organizado. Nosotros les lavamos la cara cada cinco años con nuestros estúpidos votos.

En Pysnnoticias alzamos nuestra voz, para que se respete la confidencialidad de los periodistas en este mar infecto de aguas servidas de jueces y consejeros del CNM. Altas autoridades judiciales del país, que emplean lenguajes lumpescos de las bajos fondos en sus “negociaciones de sentencias” y “nombramientos”. Olvidan que están para defender las leyes y la justicia. No para amenazar a periodistas a delatar su fuente. Por eso, reiteramos que ya es hora de fumigar el sistema judicial…caiga quien caiga.

¿Cuál es la radiografía de la suprema corrupción?

Los audios que revelan repartijas, arreglos y favores bajo la mesa entre los más altos magistrados y miembros del CNM, congresistas, empresarios- a quienes les importa un pito nuestro país-, audios que no son sacados de las cloacas de aguas servidas, son grabaciones hechas en diferentes circunstancias y puntos de reunión que dejan al descubierto verdaderas mafias, organizaciones delictivas de cuello blanco, que no solo utilizan el poder para enriquecerse, sino también para proteger a los que enlodan la política, emitiendo resoluciones descabelladas a favor de narcotraficantes que les sirven de mecenas. Veamos la primera parte de los involucrados:

Héctor Becerril: En un nuevo audio de IDL-Reporteros pone al descubierto que intentó influir en elecciones del CNM, resulta que el expresidente del CNM Guido Ávila y consejero Segundo Baltazar conversaron sobre una intención del congresistas fujimorista Becerril para postular a Julio Gutiérrez como presidente de dicho organismo. Todos los caminos conducen a Keiko Fujimori, apoderarse del CNM, sabiendo que Becerril no actúa solo?

Fuerza Popular: una lavandería?¿con sus empresarios Mamani y Camayo lavan dinero sucio? ¿Joaquín Ramírez? ¿lo suben al supremo poder para meterse a los bolsillos a jueces y consejeros del CNM a beneficio de sus interesados y turbios negocios? destacado el marido de Keiko, ¿cómo lo hacen? ¿cuál es el negocio? Gracias a los audios, ya tenemos algunas ideas de la clave de su éxito.

Los operadores de la Sra. “K”: ¿el “Koreano”? ¿El negro Vidal? Como “luz y sombra” se pasean a diario por los pasillos del Congreso de la Republica como Pedro en su casa. Son uña y mugre, unidos por el lucro y el poder, por eso ambos cobran a doble cachete y muy por encima que cualquier alto funcionario del gobierno. ¡A vista y paciencia del Círculo de Periodista del Congreso, y de los reporteros que a diario cubren esta fuente, obligados, por profesionalismo, a vigilar los intereses de todos los peruanos, pero nadie ve, nadie escucha, nadie habla…

Mauricio Mulder: el congresista aprista dice que la difusión de sus audios de la vergüenza difundidos por IDL-Reporteros, en el que amenamente acuerda una reunión con el empresario aprista Mario Mendoza, amigo de Walter Ríos y Guido Aguila, es un contragolpe de los medios por la Ley Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

ANGEL ROMERO: El 2015, sin embargo, Romero –quien fue personero legal de Alan García cuando fue candidato presidencial– fue ascendido a vocal supremo titular por el CNM. Ahora en diciembre pretende ser el sucesor de Duberlí Rodríguez en la presidencia de la Corte Suprema. Romero aparece en una foto con los implicados. El año 2007, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) lo destituyó por ‘inconducta funcional’, por fallar irregularmente en un millonario litigio. ¿Quiénes fueron los consejeros que lo eligieron? Acertó, los mismísimos que hoy aparecen en los audios que escandalizan al país.

MARTÍN VIZCARRA: bueno, solo al presidente se le puede ocurrir que Alan Wagner puede limpiar el Poder Judicial. Es “cagado”-por decir lo menos. El sistema de justicia peruano está no está en crisis por la corrupción de jueces y fiscales innombrables, pero los audios difundidos por IDL-Reporteros y Panorama lo colocan en estado de emergencia. Está diseñado para robar. Se requiere actuar con energía y firmeza, y aprovechar la coyuntura para hacer una reforma judicial a fondo.

DUBERLÍ RODRÍGUEZ: Está más preocupado por un video de 2018 donde acepta que ingresaron a trabajar al Poder Judicial más de 800 condenados por subversión en los últimos años. Además fue receptor de entradas para los partidos de la selección de parte de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien enfrenta un proceso judicial. ‘Edwincito’ Oviedo consiguió lo que ningún peruano podría alcanzar: el Poder Judicial le prohibió a un fiscal de Lambayeque seguir investigándolo para que vaya al Mundial de Rusia. ¿Y las personajes de su entorno involucrados en los audios, como el cuestionado empresario Antonio ‘Toñito’ Camayo, gerente general de Iza Motors, ¿almorzando en el restaurante ‘El Hawaiano’? Porque no fumigó la Corte del Callao, pese a las innumerables denuncias periodísticas?

MANOS DE TIJERA: No se trata de la película de Tim Burton, sino del experimentado camaleón, Luis Galarreta, presidente del Congreso, quien se niega a investigar y sancionar a los otorongos, la mayoría de su partido, acusados de distintos delitos. Y ante la aparición de los audios de la vergüenza, por orden de Keiko, no hará nada. Al contrario, está esperando que la Comisión que preside Alan Wagner presente la reforma del Poder Judicial, para tumbársela…

ANTONIO CAMAYO: empresario recontra fujimorista, el gerente general de Iza Motors aparece en más de un audio conversando con César Hinostroza sobre favorecimientos. Es el que, coordina una reunión con la ‘señora K’, de ‘la Fuerza número 1’. Días antes de ese diálogo, Keiko y su esposo Mark Vito habían presentado un recurso en la sala de César Hinostroza para traerse abajo tres investigaciones que el fiscal José Domingo Pérez le hacía por el delito de lavado de activos. Iza Motors firmó contratos con el Poder Judicial en el 2017, por más de 430 mil soles.

SALVADOR HERESI: El ex ministro de Justicia, señala que no hay delito en el audio donde dialoga con César Hinostroza, pidiéndole consejo sobre una ley. Porque Vizcarra nombro a un segundón como ministro de Justicia, ¿cuándo más fácil era nombrar a Alex Kouri? ¿Enrique Vidal, el ‘Negro’, vinculado a Vladimiro Montesinos en los años 90 es su operador? el asesor de prensa de Duberlí Rodríguez, Luis Alberto Díaz, a quien ya botaron, le dice al juez Walter Ríos: “¿Sabes quién es ‘pata, pata’ del ministro (Heresi)? El ‘Negro’ Vidal. Si quieres ver algo con el ministro de Justicia, llámalo al ‘Negro’ Vidal”.

WALTER RÍOS: Ya está en cana, tras protagonizar los más reveladores audios de presuntos negociados. Solo le queda tirar dedo a sus complices y colaborar con la Justicia. Solo queda investigar el origen de su patrimonio y de su familia, si no puede ser sustentado, proceder al embargo, pues quedará demostrado que fue fruto de dinero de la corrupción. Según la fiscalía, el juez Ríos es “el hombre clave” de una red dividida en tres ejes. La red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios. La red interna, donde participaría personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao, y la red integrada por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuyo contacto es el juez superior.

CÉSAR HINOSTROZA: El juez supremo, esta pasando piola se fue de vacaciones en medio de este terremoto, con la captura de Ríos los pelos se le pusieron de punta. ¿Porque el Congreso fujimorista y el Consejo Nacional de la Magistratura no van a actuar contra él? Por temor a lo que podría revelar de muchos. Como explicara el origen de su millonario patrimonio que incluye casas en Estados Unidos y en Lima.

Ya en Pysnnoticias hemos dicho, que el problema no son los audios, ni los mensajeros, el espinoso asunto es la “corrupción” todo un problema no solamente político, sino además religioso. Ahora doy un paso más. Y digo que la “corrupción” es el ataque más directo y más grave que podemos hacer al sistema político, económico, social, cultural y religioso a nuestra sociedad, un golpe directo a nuestra alicaída democracia.

Quiero decir, por lo tanto, si el presidente Vizcarra no lo controla y suprime el virus de la “corrupción”, ese virus acabará liquidando el sistema de sociedad, de convivencia y de creencias en el que vivimos. O sea, si este problema no se ataja de raíz, lo más probable es que la sociedad en que vivimos no tendrá futuro. Esta lucha debe ser frontal…