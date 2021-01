Me decía un amigo y colega, “que los políticos y los pañales no son diferentes, los dos deben ser cambiados con frecuencia y por los mismos motivos”, tanto de lo mismo agota y perjudica, tal como lo señalaba el célebre dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Y no le faltaba razón, pero creo que se quedó recontra corto porque en la actualidad, en esta célebre frase hoy debemos agregar a los “propietarios de medios de comunicación” que venden su línea editorial, encuestadores traferas, banqueros usureros, con intereses irreconciliables contrapuestos, todos ellos capaces de hundir a nuestra nación como el “Titanic”, y no es porque chocan con un “iceberg”, claro que no, los granujas son atraídos por el “imán” de las cutras, robos, mermeladas, nueces, sacadas de vueltas, etc, etc.

LOS ELECTARADOS

Uno de los mayores riesgos para cualquier país como el nuestro, es la de elegir a cualquier aventurero metido en la política sin saber leer no escribir, sin tener ninguna visión de país, sin tener un concepto claro “que la política como la actividad humana tiende a gobernar o dirigir al Estado en beneficio de la sociedad”. Que en estos tiempos y sobre todo en los jóvenes, la política es vista como un elemento corruptor; embriagado por la ambición y el poder de especímenes, miserables, y confesos, que prometen de todo y se envilecen con tal de “ganar el votos de los ELECTARADOS”; llegan al poder, se olvidan de sus promesas. Pasan piola, nadie los toca y si los tocan, duermen en la Fiscalía y de ahí no pasan. A todos ellos se les debe tirar a la basura como los “pañales cagados” o por lo menos se les debería reciclar con trabajos forzados en las canteras, en El Frontón o en El Sepa (se deben habilitar).

Los políticos de “perulandia” sólo son títeres al servicio de las elites dominantes (como Odebrecht, que pone y saca presidentes y congresistas), que reciben suculentas migajas en compensación por su chamba bien realizada. Sociológicamente, los políticos del establisment no constituyen, como se dice, una ininteligible “clase social”. Esa clase política mañosa, compuesta por sabandijas y sanguijuelas (con ciertas excepciones) dedicados a una actividad circunstancial y limitada en el tiempo, que no tiene ninguna relación directa con el proceso productivo. Los políticos instalados en las instituciones del Estado ni compran ni venden “fuerza de trabajo”. De que viven? No se sabe. La definición mediática de “clase política”, por tanto, es errónea, intencionadamente confusa, encubridora y alcahueta.

Nuestros políticos no son, por tanto, una “clase” social propiamente dicha. Sí representan, en cambio, los intereses de determinadas clases sociales en las instituciones. Esta no es una afirmación gratuita. Cualquier ciudadano medianamente atento a la actualidad económica puede descubrirlo por sí mismo. Cuando el Congreso exonera del pago de tributos por más de 15 mil millones de soles a grandes empresas del Perú, o ponen en manos de las grandes corporaciones privadas empresas estatales o ricos yacimientos ¿los intereses de quiénes están defendiendo? Cuando deciden perdonar impuestos a los grandes empresas, ¿están defendiendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos?. Representan los intereses de las clases hegemónicas de la sociedad, no planchen…

Keiko NUNCA trabajó, primera dama de la dictadura del “chino”, corrupción, narcotráfico, el Tío Vladi y grupo Colina, crímenes de lesa humanidad. El “huidizo” Guzmán NO TRABAJA, ideología de género en las escuelas (enseñándole a los niños en los colegios que no se nace niño ni niña que aberración), matrimonio homosexual, legalización de la droga (narco estado), homosexuales adoptando niños, asesinatos de bebés (aborto). Acuña: “plata como cancha”, la ignorancia e incapacidad hecha persona, ojalá que algún día se investigue como este analfabeto que no sabe ni hablar ni pensar se hizo multimillonario? Forsyth: nadie sabe con qué dinero y como lleva una campaña presidencial, su mamá es chilena, el es chileno- venezolano. Urresti; que el “capitán Arturo” responda por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la violación de la testigo, etc.etc…

Muchos no creen que la derecha peruana se encuentre consternada en estado de éxtasis, debido a que las candidaturas en las que cifraba muchas esperanzas para ser protagonistas en el presente proceso electoral del 11 de abril, y en las que había invertido no poco del apoyo mediático, se van desinflando o presentan serias dificultades de crecimiento, ahora creen conveniente jugar sus cartas por aquella ave rapaz, depredadora y curtida en estas lides: la señora K. El segundo lugar en las encuestas no es por las santas golondrinas.

La señora K no es lo óptimo que se desearía, tiene el problema del antivoto, y que sería bueno contar con un personaje menos controversial, más potable, menos polarizante, que no lleve la carga pesada de la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, pero los de arriba y de abajo, como los De Soto, Guzmán, Urresti, Acuña, Lescano, han resultado ser como esas gallinas cluecas que cacarean pero no agarran vuelo. De los otros, de los que tienen la llanta baja, mejor ni hablar, es perder tiempo. ¿Los sesudos estrategas no sopesaron los pros y los contras, pues se trata nada más ni nada menos que conjurar la pesadilla de Verónika Mendoza, a la cabeza de la coalición progresista y de izquierda agrupada en JP, llegue a palacio de gobierno?

Alguien les ha contado el cuento que la señora K es la tabla salvadora y aconsejados por guaripoleras, asesores, publicistas y marketeros se han puesto manos a la obra, para lograr lo que parece imposible: convertir a la malvada bruja en blancanieves. De la noche a la mañana la señora K aparece como la paloma mensajera de la paz, de pronto se convierte en protagonista de la noticia, es entrevistada en todos los canales y cadenas de radio, ensaya sonrisas, se muestra conmiserativa, tenaz combatiente contra el delito y la corrupción. Los periódicos y programas televisivos de fin de semana, alborozados dan a conocer que la señora K aparece en el segundo lugar de las encuestas, cuya tendencia al alza inexorablemente la ubicará en las próximas semanas en el primer lugar de las preferencias electorales.

Para que todo esto funcione la derecha necesita un pueblo imbécil, desmemoriado, sin conciencia, fácilmente manipulable por los medios de comunicación. Pero las jornadas de noviembre, diciembre y enero muestran que los tiros van por otro lado. La batalla por los indecisos está tomando fuerza. A los enormes recursos económicos y mediáticos de la derecha corrupta y apátrida hay que oponerle la voluntad, la enorme creatividad, la iniciativa de los millones de peruanos y peruanas que quieren el cambio verdadero para este país.

Me resguardo con el Art. 19 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación”. Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de la ONU