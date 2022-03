El PEOR ENEMIGO de un PERIODISTA es el COMUNISMO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

NO ATRACAN QUE LOS FISCALICEN Siembran odio contra la prensa, amenazan de muerte y agreden a periodistas que sólo cumplen con su rol de informan los hechos con veracidad y objetividad.

Compran Plumíferos y Guaripoleras

Compran con la plata que le roban al Estado a plumíferos y guaripoleras para que echen la culpa de todo el escándalo a la prensa hablada, escrita y televisiva, de la misma forma atacan a los que actúan a través de las redes, que cumplen un rol importante en orientar a la ciudadanía (dependiendo de los intereses políticos e ideológicos de los propietarios).

La importancia de la labor que desarrolla la prensa y la libertad de su ejercicio, que defiende la Federación de Periodistas del Perú, con su presidente Ángel Sanchez, se fundamenta en el respeto al derecho de informar y el de informarse, así como el derecho de opinión igualmente protegido, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución.

Frente a las amenazas y agresiones a los colegas que investigan los casos de Karelim -Sarratea-Bruno Pacheco, obras del MTC para los amigotes, no sólo basta publicar un comunicado y pronunciarse, sino salir a las calles y que el gobierno escuche nuestra protesta: el periodismo unido jamás será vencido.

El futuro de la Prensa en el Perú

¿A todo ello, por qué los periodistas no debatimos «el futuro de la prensa de papel y asumimos el desafío de nuestro futuro? No sólo debemos enfrentarnos a los enemigos de la prensa que está en el poder: hay otro enemigo oculto que es el alza de papel. Por ello, es tiempo, de analizar la situación real de la prensa de papel, tengo ciertas dudas sobre su futuro -que ahora se hace sin pisar la calle, los jóvenes periodistas pasan más tiempo en las redacciones- como si se resignaran con solo asistir a las ruedas de prensa para conseguir declaraciones y sin preguntar nada, especialmente los de la TV que tratan de tocar todos los temas y, de los periódicos que intentan reflejar la actualidad del día anterior —no la realidad ni la verdad— de una forma general, desde la política, la economía hasta el deporte.

Por este motivo, insisto que el «soporte del futuro» ya es una realidad: la prensa digital, razones obvias, más barato, más rápido, más eficiente, y los soportes que están apareciendo son cada vez mejores, en cuanto al libro también va a entrar en eso. Soporte digital, bien, pero la cuestión es ¿Para qué sirve hoy la prensa escrita? ¿Tiene un futuro clarísimo la prensa especializada? ¿La prensa que rinde servicio al lector? Mejor dicho, La prensa de nicho, la que la gente necesita para trabajar o para organizar su ocio, esa va a sobrevivir.

¿Los grandes grupos han sentido la pegada El Comercio, La República, Expreso, La Razón, Exitosa? estos principales periódicos están en un promedio de 10,000 a 40,000 ejemplares diarios». La Noticia, Del País, UNO tienen promedio de 5,000 ejemplares. Los que más circulan son los periódicos «chichas» como El Trome, El Popular, etc. Aun así, existe la información -necesaria para una sociedad democrática- barata, poca calidad y máximo entretenimiento. El refrito, es la indiferencia ante la veracidad de las cosas.

El problema es que la prensa especializada es más rentables cuanto más selecto es su lector, en el sentido cultural y económico. Si hablamos de economía, el lector interesado en eso es más o menos “exquisito” por motivos profesionales y en parte por las ganas de leer información de calidad, y eso se tiene que pagar, pero aquí podríamos entrar en una discusión interesante sobre periodismo de calidad para todos o para unos pocos.

El resultado es claro desde mi punto de vista: tenemos un periodismo uniforme, poco diferenciado, sensacionalista, mediático, aburrido y reiterativo, abundancia de comunicación y muy poca información e investigación, escaso tratamiento de los datos, pocas historias y muchas declaraciones mediáticas, etc.

No hay reacción;

1.Los periódicos impresos aún no han sabido reaccionar en cuanto a contenidos. Siguen publicando en algunos casos las mismas informaciones que en la edición digital se dan el día anterior, sin hacerse fuertes precisamente donde más carencias tiene el digital.

2.Análisis de los grandes temas, con toda la profusión de diseño e infografías que sea necesario, que dé al lector la capacidad de entendimiento y las claves necesarias de las que carecen los artículos publicados en prensa digital (o aunque se publiquen, la atención a la pantalla suele ir decayendo a medida que pasan los minutos, no así con el papel).

3.Una selección y jerarquización de los temas importantes del día, que puede remitir a la web con titular y dos o tres líneas, o recogerse en forma de breves, para que cualquier lector, al acabar la lectura del periódico de papel tenga, por un lado, la profundidad necesaria que requieren los grandes temas por los que ha apostado el papel, y por otro, una guía informativa de las noticias seleccionadas, que remiten a la web, con las que cualquier lector tendría ya las necesidades informativas cubiertas.

4.La prensa de papel debe repensar en esta estrategia: o los artículos diferenciales para papel van sólo a la edición impresa o si van a la digital, es necesario que estén en una suscripción premium total (a precio mayor) o disponible como un plus por el que se paga el valor real, pero no dentro de paquetes de pago a precios irrisorios. Ahora bien, si la información no es diferencial, aunque se publique en papel, no servirá de nada.

Estos son temas que se deben tratar con suma urgencia para funcionamiento de la democracia en nuestro Perú.