El Papa Francisco señala con el dedo a los que protestan hoy contra las medidas impuestas para frenar la propagación de la pandemia de covid-19. “Nunca se verá a estas personas a protestar por la muerte de George Floyd (…) Son incapaces de salir de su pequeño mundo de intereses.”

El Papa recibió el lunes en el Vaticano a jugadores de la liga profesional de baloncesto de los Estados Unidos (NBA), comprometidos en la lucha contra el racismo y las injusticias sociales. Las estrellas le ofrecieron a Francisco una pelota y camisetas firmadas.

Francisco se reunió en la biblioteca del Palacio Apostólico con Anthony Tolliver, de los Memphis Grizzlies, Jonathan Isaac y Marco Belinelli, de los San Antonio Spurs, y aún Sterling Brown y Kyle Korver, de los Milwaukee Bucks.

“Estamos muy honrados de haber tenido la oportunidad de ir al Vaticano y compartir nuestra experiencia con el Papa Francisco”, declaró Korver, citado en un comunicado distribuido por la Asociación de jugadores, la NBPA.

Su equipo, Milwaukee Bucks, del Estado de Wisconsin, había boicoteado partidos de la NBA, contra Magic, de Orlando, en el estado de Florida, En Agosto, para apoyar a Jacob Blake, un afroamericano, de 29 años, gravemente herido por la policía de Kenosha, en este estado, en un incidente que había ocurrido unos días antes.

#PopeFrancis met today with reps of the NBA Players Association to talk about their efforts to promote racial equality, social justice & to feed the poor. (📷 Vatican Media) pic.twitter.com/fGhoMJzQPl

— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) November 23, 2020