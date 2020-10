Up Next

Al reiterar su oración y su cercanía a todo el país, el Papa cierra su mensaje con un estímulo, “ante el desánimo y el sentimiento de impotencia” que no hace distinción, pero que concierne a todos. Al pueblo peruano Francisco le pide nuevamente que ” mire una vez más al Señor “que no nos abandona, sino que”nos llama y nos abraza con un amor infinito que nos sana, nos consuela y nos salva”.

En el desaliento, el Señor no nos abandona

El pensamiento conmovido del Papa se extiende a la dramática realidad creada por la pandemia que en Perú ha causado hasta ahora más de 32 mil víctimas, y a las muchas “duras pruebas” que hermanos y hermanas están enfrentando a causa del virus que “afecta no sólo su salud, sino también sus vidas, aumentando la injusticia, el sufrimiento, las incomprensiones que afectan a la dignidad humana, sin distinción de pertenencia religiosa”, escribe aún el Pontífice.

La pandemia no impide que Dios esté cerca de Nosotros

“Jesús crucificado, fijo e inmóvil en la cruz, no por la fuerza de los clavos, sino por su amor infinito, es la más bella prueba del amor de Dios por el amado pueblo peruano”, escribe el Papa. En él “el Emanuel”, el “Dios-con nosotros va al encuentro de su pueblo, en silencio, para darle vida y consuelo”, en un abrazo de misericordia y perdón.

